Trump na Escócia para golfe e transações comerciais

Foto: Phil Noble - Reuters (casa de campo de golfe de Trump na Escócia)

Na comitiva do presidente não está incluído o Wall Street Journal, que foi excluído pela Casa Branca do grupo de jornalistas que seguem nesta viagem.



Tudo por causa da notícia publicada pelo jornal sobre as relações próximas entre Trump e Jeffrey Epstein, o magnata acusado de pedofilia que morreu na prisão.



Este caso tem ensombrado a agenda do líder norte-americano, como assinala o jornalista Bruno Manteigas, correspondente da Agência Lusa no Reino Unido, em serviço especial para a Antena 1. E está a dominar a actualidade norte-americana, com muitos dos apoiantes do próprio presidente dos Estados Unidos a exigirem a divulgação de todos os documentos do processo Epstein, nos quais estará o nome de Donald Trump.



À margem desta visita à Escócia de natureza privada, está previsto um encontro entre o presidente norte-americano e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.