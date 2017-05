Trump não convence republicanos a mudar regras de votação no Senado

Os republicanos apenas têm 51 dos 100 lugares do Senado norte-americano, o que obriga o GOP a ceder aos democratas sempre que pretendem fazer passar uma lei.

The reason for the plan negotiated between the Republicans and Democrats is that we need 60 votes in the Senate which are not there! We.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de maio de 2017

either elect more Republican Senators in 2018 or change the rules now to 51%. Our country needs a good "shutdown" in September to fix mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de maio de 2017

Trump lembrou na sua conta no Twitter que isso foi o que aconteceu já esta semana, com o partido a ter de ceder às exigências da oposição para conseguir passar uma proposta de despesas para financiar o governo federal até setembro, de modo a evitar um “shutdown” (literalmente: evitar fechar o governo).“A razão para o plano ser negociado entre republicanos e democratas é que nós precisamos de 60 votos no Senado, votos que não estão lá! Ou elegemos mais senadores republicanos em 2018 ou mudamos as regras para 51%”, escreveu o presidente na sua conta Twitter.Trump deixa ainda a ideia de que talvez fosse bom para a América que o problema do financiamento ficasse por resolver – o que levaria ao encerramento das administrações centrais –, já que a nação ficaria colocada perante um impasse, situação limite que possivelmente obrigaria à resolução do mecanismo de decisão: “O nosso país precisa de um bomem setembro para emendar esta asneirada”.