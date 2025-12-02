Trump não quer somalis nos EUA e diz que a Somália "está podre"

"Não os quero no nosso país", afirmou Donald Trump, quando falava sobre um escândalo no estado do Minnesota, no norte, onde, segundo tribunais locais, mais de mil milhões de dólares foram pagos a serviços sociais inexistentes, principalmente através de faturas falsas emitidas por cidadãos somalis americanos.

Na Somália, "eles não têm nada, apenas matam-se uns aos outros", afirmou Trump numa reunião da sua administração."O país deles não vale nada por uma razão ou outra. O país deles está podre e não os queremos no nosso país", adiantou.

O presidente americano tem denegrido regularmente as minorias e fez da luta contra a imigração ilegal o seu cavalo de batalha, explorando os receios da maioria branca de perder o seu poder político e cultural.

"Estamos num ponto de viragem", disse, salientando que os Estados Unidos estariam a fazer "a escolha errada se continuassem a acolher resíduos" no país.

Sublinhando que os somalis-americanos "não contribuem em nada", atacou uma congressista democrata do Minnesota, Ilhan Omar, natural da Somália e muito crítica do governo americano.

"A Ilhan Omar é um lixo. Os amigos dele são lixo", disse Trump. "Deixa-os voltar de onde vieram e resolver os seus problemas."

O presidente dos EUA anunciou na semana passada a sua intenção de "suspender permanentemente a imigração de todos os países do terceiro mundo", depois de um suspeito afegão ter atacado dois membros da Guarda Nacional em Washington.

O governo dos EUA já impôs proibições de entrada nos Estados Unidos ou restrições de vistos a nacionais de 19 países, incluindo a Somália, em junho passado.

País da região do Corno de África, onde 70% da população, de acordo com as Nações Unidas, vive numa "pobreza multidimensional", a Somália mergulhou nos anos 1990 numa guerra civil que levou ao colapso do Estado.