Trump nomeado para o Nobel da Paz 2021

A nomeação é um passo do processo que não equivale a qualquer garantia, ou sequer a alguma indicação de probabilidade, de uma efectiva atribuição do Nobel da Paz. Em 2018 Tybring-Gjedde nomeara Trump como candidato a esse conhecido galardão, alegando a importância da Cimeira de Singapura, entre o próprio presidente dos EUA e o seu homólogo norte-coreano. Na altura, a nomeação não ficou nem perto de prevalecer e entretanto o esfriamento das relações EUA-Coreia do Norte obriga a apresentar uma fundamentação bem diferente.





O esforçado parlamentar norueguês explicou à Fox News que "por seu [de Trump] mérito, penso que ele fez mais para promover a paz entre nações do que a maioria dos outros nomeados do Prémio da Paz". E prosseguiu: "Isto é pela contribuição dele para a paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. É um acordo único".





Um argumento adicional de Tybring-Gjedde é o "papel-chave de Trump em facilitar o contacto entre partes ... como, no caso do conflito sobre a fronteira de Cachemira, entre a Índia e o Paquistão, e no conflito entre as Coreias do Norte e do Sul".





O deputado norueguês, que diz não ser "um grande apoiante de Trump", não esmorece, contudo, na sua argumentação: "O comité [para a atribuição do Nobel] devia olhar os factos e julgá-lo pelos factos - não pela maneira como ele por vezes se comporta. As pessoas que receberam o Prémio da Paz nos últimos anos fizeram menos do que Donald Trump. Barack Obama [Nobel da Paz em 2008], por exemplo, não fez nada".





Uma pessoa, pelo menos, já está garantida como apoiante da argumentação de Tybring-Gjedde: o próprio Trump que, no ano passado, afirmou merecer aquele conhecido galardão pelos seus contactos com a Coreia do Norte e o seu trabalho sobre o conflito sírio. Trump acrescentou, no entanto, que não achava provável vir alguma vez a receber essa merecida distinção.





O Nobel da Paz é atribuído por um painel de cinco membros escolhido pelo parlamento norueguês. Todos os anos o prémio é anunciado em 9 de outubro e entregue em 10 de dezembro.