Trump nomeia governador do Louisiana como enviado especial para a Gronelândia

"O Jeff compreende o quão crucial a Gronelândia é para a nossa segurança nacional e defenderá com força os interesses do nosso país para a segurança e sobrevivência dos nossos aliados e, na verdade, do mundo inteiro. Parabéns, Jeff!", escreveu Trump.

No Twitter, o novo enviado especial para a Gronelândia agradeceu a Trump a nomeação e prometeu trabalhar “para que a Gronelândia faça parte dos Estados Unidos”. Sublinhou ainda que esta nova função não afeta “de forma alguma” as suas funções como governador do Louisiana.





Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

