Trump nomeia investidor Scott Bessent como secretário do Tesouro

O presidente eleito Donald Trump vai nomear Scott Bessent, fundador da empresa de investimento Key Square Group e fervoroso defensor do controlo político sobre a Reserva Federal (Fed), para secretário do Tesouro.







O futuro responsável pela pasta das finanças norte-americanas foi um dos principais conselheiros económicos da campanha republicana e o autor de alguns dos discursos na área económica.





É também um defensor das criptomoedas.