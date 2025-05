Trump oferece a Canadá proteção gratuita caso integre os EUA

"Disse ao Canadá, que fazer parte do nosso fabuloso sistema 'Cúpula Dourada', lhe custará 61 mil milhões de dólares (53,9 mil milhões de euros) se continuar a ser uma nação separada mas desigual, mas custará ZERO DÓLARES se se tornar no nosso querido 51.º Estado", escreveu Trump na rede social Truth Social, da qual é proprietário.



"Eles estão a considerar a oferta!", garantiu na publicação.



Os comentários de Trump surgem depois de o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, ter dito que o Canadá está a sofrer "os perigos da dependência económica e de segurança excessiva" relativamente aos Estados Unidos, e que planeia aumentar a integração com a indústria de defesa europeia.



Numa entrevista à emissora pública CBC, Carney referiu que, por cada dólar que o Canadá gasta em defesa, 75% vai para os EUA, o que, constatou, "não é inteligente".



O responsável indicou que o Governo de Otava vai diversificar as despesas e virar-se mais para os parceiros europeus.



Perante a ambição de anexação de Trump, Carney pediu ao rei Carlos III para assistir à abertura da 45.ª legislatura do país, de forma a reforçar a soberania canadiana.



Na semana passada, Trump estimou que a "Cúpula Dourada", apresentada como um sistema de defesa mais avançado do que a "Cúpula de Ferro" de Israel, vai custar cerca de 175 mil milhões de dólares (154,7 mil milhões de euros) e deverá estar concluída no final do mandato, em 2029.



Mais tarde, o presidente norte-americano garantiu que o Canadá "quer fazer parte" do sistema, e estava disposto a incluir o país em troca de uma compensação financeira apropriada. Otava confirmou estar conversações com o governo dos Estados Unidos para participar.