Trump ordena início de testes de armas nucleares dos Estados Unidos

Os EUA não realizam um teste completo com armas nucleares desde 1992. E não há nenhum país que, desde 1998, tenha confirmado ter realizado um teste além da Coreia do Norte – o último confirmado foi em 2017.

, declarou o presidente norte-americano nas redes sociais, frisando que isso foi conseguido, assim como uma “completa modernização e renovação do arsenal existente”, ainda durante o primeiro mandato.Depois de ordenar ao Pentágono que se iniciem os testes, Trump justificou a decisão:, acrescentou.O objetivo é igualar a capacidade nuclear norte-americana à russa e à chinesa. Segundo Trump, a “Rússia está em segundo lugar e a China num distante terceiro, mas estarão empatadas dentro de cinco anos”.O anúncio surgiu depois de Vladimir Putin ter ordenado um teste com um drone submarino com capacidade nuclear. No domingo,O líder russo não reagiu à crítica."Ontem [terça-feira], realizámos mais um teste com outro sistema promissor: um drone submarino Posêidon", declarou Vladimir Putin, durante uma visita a um hospital militar, transmitida na quarta-feira pela televisão pública russa.Segundo Moscovo, o drone Posêidon é movido a energia nuclear e também pode transportar cargas atómicas., garantiu o líder do Kremlin, afirmando que "não há forma de o intercetar".A decisão foi anunciada nas redes sociais menos de uma hora antes de o presidente norte-americano se reunir com o homólogo chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.Contudo, há países com armas nucleares que tem realizado simulações nucleares através de computadores, ou experiências ligadas à física nuclear, como testes de mísseis específicos.