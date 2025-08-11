Trump ordena que sem-abrigo saiam "imediatamente" de Washington
O presidente norte-americano afirmou que as pessoas em situação de sem-abrigo têm de “se mudar” de Washington, “imediatamente”. Nas redes sociais prometeu o combate ao crime na cidade e marcou para esta segunda-feira uma conferência de imprensa para apresentar o seu plano.
"Quem mora na rua tem de se mudar, IMEDIATAMENTE", escreveu Trump em sua rede social Truth Social no domingo. "Nós daremos lugares para ficarem, mas LONGE da Capital”.
“Os criminosos não têm de se mudar. Vamos colocar-vos numa prisão onde vocês pertencem”. “Não haverá mais “senhor bonzinho”. Queremos a nossa Capita DE VOLTA. Obrigada pela vossa atenção sobre a matéria”, expressou Trump na mesma publicação, ao lado de imagens de pessoas em tendas na cidade. Fotos que os media americanos dizem ter sido tiradas pelo próprio, a caminho do seu campo de golfe.
A publicação do presidente Americano surge como promoção a uma conferência de imprensa já antes anunciada sobre um plano para “essencialmente, acabar com o crime violento” em Washington. Trump acrescentou ainda que o plano “não envolverá apenas o fim do crime, assassínios e morte na capital do nosso país, mas também será sobre limpeza”.
A Community Partnership, uma organização que trabalha para os sem-abrigo em Washington disse à Reuters que há 800 pessoas a dormir na rua, na cidade de 700 mil habitantes. 3.275 pessoas usam abrigos de emergência e cerca de mil usam casas transitórias.
Uma fonte da Casa Branca revela que na sexta-feira foram mobilizados 450 polícias na cidade, na sequência de um crime com carjacking a uma funcionária da Administração, de 19 anos. Trump advogou que o “crime em Washington” está totalmente fora de controlo”.
Os planos do presidente não são claros, mas num discurso de 2022 ele propôs mudar os sem-abrigo para tendas de “alta qualidade” em terrenos sem valor fora da cidade, com acesso a casas de banho e profissionais de saúde.
Quanto à criminalidade, o mayor de Washington disse à MSNBC no domingo que houve um pico de criminalidade em 2023, “mas não estamos em 2023”. "Passamos os últimos dois anos a reduzir a criminalidade violenta nesta cidade, reduzindo-a ao menor índice em 30 anos”, argumentou Bowser.
A taxa de homicídios per capita em Washington, D.C., permanece relativamente alta em comparação com outras cidades dos EUA, com um total de 98 homicídios registados até agora este ano, revela a Reuters. A tendência de homicídios na capital americana é de aumento desde a década passada.
Mas dados federais de janeiro sugerem que Washington, D.C., registou no ano passado os menores números gerais de crimes violentos – incluindo roubos de carros, agressões e assaltos – em 30 anos.
Na sua publicação, Trump descreveu Bowser como "uma boa pessoa que tentou", acrescentando que, apesar dos esforços, a criminalidade continua a "piorar" e a cidade está "mais suja e menos atraente".
A intenção de Trump está a levantar dúvidas sobre a legalidade da ação em questões de segurança e da forma como pretenderá contornar os limites legais.
“Os criminosos não têm de se mudar. Vamos colocar-vos numa prisão onde vocês pertencem”. “Não haverá mais “senhor bonzinho”. Queremos a nossa Capita DE VOLTA. Obrigada pela vossa atenção sobre a matéria”, expressou Trump na mesma publicação, ao lado de imagens de pessoas em tendas na cidade. Fotos que os media americanos dizem ter sido tiradas pelo próprio, a caminho do seu campo de golfe.
A publicação do presidente Americano surge como promoção a uma conferência de imprensa já antes anunciada sobre um plano para “essencialmente, acabar com o crime violento” em Washington. Trump acrescentou ainda que o plano “não envolverá apenas o fim do crime, assassínios e morte na capital do nosso país, mas também será sobre limpeza”.
A Community Partnership, uma organização que trabalha para os sem-abrigo em Washington disse à Reuters que há 800 pessoas a dormir na rua, na cidade de 700 mil habitantes. 3.275 pessoas usam abrigos de emergência e cerca de mil usam casas transitórias.
Uma fonte da Casa Branca revela que na sexta-feira foram mobilizados 450 polícias na cidade, na sequência de um crime com carjacking a uma funcionária da Administração, de 19 anos. Trump advogou que o “crime em Washington” está totalmente fora de controlo”.
Os planos do presidente não são claros, mas num discurso de 2022 ele propôs mudar os sem-abrigo para tendas de “alta qualidade” em terrenos sem valor fora da cidade, com acesso a casas de banho e profissionais de saúde.
Quanto à criminalidade, o mayor de Washington disse à MSNBC no domingo que houve um pico de criminalidade em 2023, “mas não estamos em 2023”. "Passamos os últimos dois anos a reduzir a criminalidade violenta nesta cidade, reduzindo-a ao menor índice em 30 anos”, argumentou Bowser.
A taxa de homicídios per capita em Washington, D.C., permanece relativamente alta em comparação com outras cidades dos EUA, com um total de 98 homicídios registados até agora este ano, revela a Reuters. A tendência de homicídios na capital americana é de aumento desde a década passada.
Mas dados federais de janeiro sugerem que Washington, D.C., registou no ano passado os menores números gerais de crimes violentos – incluindo roubos de carros, agressões e assaltos – em 30 anos.
Na sua publicação, Trump descreveu Bowser como "uma boa pessoa que tentou", acrescentando que, apesar dos esforços, a criminalidade continua a "piorar" e a cidade está "mais suja e menos atraente".
A intenção de Trump está a levantar dúvidas sobre a legalidade da ação em questões de segurança e da forma como pretenderá contornar os limites legais.
Tópicos