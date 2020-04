Trump partilha apelo ao despedimento de Fauci após críticas pela lenta resposta à pandemia

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de abril de 2020

“Fauci está agora a dizer que, se Trump tivesse ouvido mais cedo os especialistas de saúde, podia ter salvado mais vidas”, lê-se na publicação original da republicana DeAnna Lorraine, mais tarde partilhada por Trump.“Fauci estava a dizer a 29 de fevereiro que não tínhamos de nos preocupar e que [a pandemia] não ameaçava a maioria da população dos EUA.”, acrescentou Lorraine.Ao partilhar este

Trump tem repetido que as restrições impostas pela Casa Branca a viagens de e para a China foram uma estratégia forte no combate à pandemia. No entanto, especialistas defendem que essa medida apenas comprou tempo e que a Administração Trump deveria ter imposto desde logo o distanciamento social e ordenado testes em larga escala.





Anthony Fauci é um dos que partilha dessa opinião. No domingo, o perito disse ser óbvio que “se o processo de mitigação tivesse começado mais cedo, poderiam ter sido salvadas vidas”. À CNN, Fauci acrescentou que “ninguém pode negar isso”, mas sublinhou que “tomar esse tipo de decisões é complicado”.



“Mas claro que se desde o início tivéssemos fechado tudo, as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes. Mas esses encerramentos estavam a ser muito contrariados”, explicou.







Pouco depois de partilhar o tweet de Lorraine, Donald Trump publicou na mesma rede social um apelo. “Governadores, aperfeiçoem os vossos programas de testes. Estejam prontos, grandes coisas estão a acontecer. Não há desculpas! O Governo Federal está aqui para ajudar”, escreveu. “Estamos a testar mais do que qualquer país do mundo. Além disso, adquiram máscaras!”.

Desentendimentos entre Trump e Fauci



A reação de Donald Trump surge depois de outros episódios de aparente conflito com Anthony Fauci, que é também diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infectocontagiosas dos Estados Unidos. O primeiro aconteceu quandoSe, por um lado, o Presidente defendeu este medicamento, habitualmente usado no tratamento da malária, como “tremendamente promissor” no combate ao novo coronavírus, Fauci alertou contra o seu uso por não existirem estudos que comprovem essa eficácia.

Na semana passada, numa conferência de imprensa na Casa Branca, jornalistas tentaram pedir uma opinião mais detalhada a Anthony Fauci sobre a utilização desse medicamento em pacientes com Covid-19, mas foram interrompidos por Trump. “Sabem quantas vezes [Fauci] já respondeu a essa pergunta? Talvez umas 15”, declarou o Presidente.





Outro dos desentendimentos entre Trump e Fauci surgiu no final de março, quando o Presidente disse querer levantar as restrições de circulação e reabrir os negócios até à altura da Páscoa de modo a impulsionar a economia.



Na altura, o especialista em doenças infeciosas contrariou esta posição e afirmou que Trump estava a usar esta projeção para “dar esperança” às pessoas. Fauci esclareceu, porém, que o Presidente estava a ouvir os peritos da equipa da Casa Branca e que concordou em tomar decisões em tempo real, de acordo com o desenvolvimento da pandemia.







O novo coronavírus chegou aos Estados Unidos há cerca de dois meses e já infetou mais de 555 mil pessoas, das quais 29 mil recuperaram. O país, que é o mais afetado do mundo pela pandemia, tem registadas 22 mil vítimas mortais.