Trump pede à Apple para mudar nome do Lago Ontário para "Lago América" nos seus mapas

O republicano assinou na semana passada uma ordem executiva sobre o corpo de água, que está agora no centro das atenções da escalada na guerra comercial com o Canadá.

O secretário do Interior, Doug Burgum, revelou ao programa "Mornings with Maria", da Fox News, que Trump "contactou diretamente a Apple" e disse estar confiante de que o nome "Lago América" poderá ser visto em breve na plataforma.

A Apple não se pronunciou de imediato sobre o assunto, noticiou a agência Associated Press (AP).

O corpo de água, conhecido há muito tempo como Lago Ontário, fica entre o Estado norte-americano de Nova Iorque e a província canadiana de Ontário.

Durante o último fim de semana, o concorrente Google Maps implementou o novo nome para os seus utilizadores nos EUA, citando a recente ordem de Trump e a prática já estabelecida da empresa de utilizar nomes atribuídos pelo Sistema de Informação de Nomes Geográficos dos EUA.

"Quem usa o Maps nos EUA verá `Lago América`, quem está no Canadá continuará a ver `Lago Ontário`, e quem está fora dos EUA e do Canadá verá ambos os nomes", indicou a Google num breve comunicado no sábado, reiterando que estas atualizações seguem a sua "política de longa data para corpos de água com nomes que variam de país para país".

A ordem executiva de sexta-feira instruiu o Departamento do Interior a atualizar o nome do lago no serviço de nomenclatura geográfica dos EUA.

O Presidente norte-americano não pode obrigar o Canadá a fazer o mesmo, no entanto.

Os vizinhos do norte dos Estados Unidos criticaram rapidamente a ideia. O líder da Nação Seneca, no norte do Estado de Nova Iorque, denunciou que a medida viola um tratado com mais de 225 anos e demonstra um "desrespeito flagrante" para com os povos indígenas que deram o nome ao Lago Ontário.

Esta não é a primeira vez que Trump tenta renomear corpos de água que se estendem para além das fronteiras dos EUA.

No ano passado, Trump ordenou que o Golfo do México fosse renomeado "Golfo da América" e tanto a Apple como a Google atualizaram o nome nos seus mapas nos EUA mais tarde.