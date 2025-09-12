Trump pede aos apoiantes que respondam de forma não violenta à morte de Charlie Kirk

"Ele defendeu a não-violência. É assim que eu gostaria que as pessoas respondessem", destacou o chefe de Estado norte-americano.

Em declarações aos jornalistas na Casa Branca antes de partir para Nova Iorque, Trump frisou que está "realmente preocupado" com os EUA.

"Temos um grande país, mas temos um grupo de lunáticos na esquerda radical, absolutamente lunáticos, e vamos resolver este problema", garantiu.

O republicano já tinha acusado os discursos da "esquerda radical" de terem contribuído para a morte do ativista Charlie Kirk, que qualificou de "mártir da verdade e da liberdade".

Trump acrescentou aos jornalistas, sem adiantar mais pormenores, que tinha "alguma indicação" dos motivos do atirador, que ainda está a ser procurado.

O governante garantiu ainda que as autoridades "estão a fazer grandes progressos" na busca pelo assassino de Kirk.

"São pessoas muito talentosas, vamos ver o que acontece. Esperamos que consigam fazê-lo [deter o suspeito] em breve", vincou.

Trump revelou também que manteve hoje uma longa conversa com a viúva de Kirk, Erika. Charlie Kirk deixa dois filhos pequenos.

"Ela está devastada, absolutamente devastada, como podem imaginar", adiantou aos jornalistas na Casa Branca, sem especificar os detalhes da conversa.

Trump planeia comparecer no funeral de Kirk e disse esperar que se realize no Arizona, talvez no próximo fim de semana.

"Pediram-me para ir, e acho que tenho a obrigação de estar lá", acrescentou.

Charlie Kirk, conservador, voz de um `podcast` influente e porta-voz da juventude pró-Donald Trump, foi morto a tiro na quarta-feira, durante uma reunião pública numa universidade no estado do Utah (oeste). A investigação continua em andamento para encontrar o atirador, cujos motivos permanecem desconhecidos até o momento.

O Departamento Federal de Investigação (FBI) norte-americano divulgou hoje duas fotografias do alegado homicida de Charlie Kirk.

"Estamos a pedir a ajuda das pessoas para identificar esta pessoa de interesse relacionada com o tiroteio fatal de Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley", lê-se no texto que acompanha as imagens.