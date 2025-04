Trump perde apoio na imigração segundo pesquisa do Washington Post

De acordo com uma pesquisa nacional do jornal The Washington Post, ABC News e Ipsos divulgada hoje, 53% dos entrevistados não aprovam a maneira como Trump lida com as questões de imigração, em contradição com os 46% que aprovam. Em fevereiro passado, os índices eram de 50% e 48%, respetivamente.

Esse declínio na aprovação nas políticas de imigração do Presidente dos EUA, é observado em vários setores da pesquisa, que foi realizada com base em 2.464 indivíduos adultos. Entre os democratas, não aprovação é de 90%; entre os independentes, 56%; e entre os republicanos, 11%.

A queda na percentagem dos apoiantes dessas políticas coincide com ações mais agressivas de aplicação da lei de imigração pelo governo de Trump, incluindo deportações sem o devido processo legal e desobediência a ordens judiciais federais.

O caso recente de Abrego García, um imigrante com residência permanente nos EUA que foi deportado para El Salvador, apesar de ser casado com uma cidadã americana, gerou indignação.

A pesquisa, com uma margem de erro de mais ou menos dois por cento, mostra que 42% acreditam que Abrego deve ser devolvido aos Estados Unidos, em comparação com 26% que acreditam que ele deve permanecer nos Estados Unidos. Outros 31% não têm certeza.

Além disso, 51% dos entrevistados rejeitam a política de enviar pessoas para El Salvador sem audiências judiciais, uma prática que Trump defendeu como uma medida para acelerar as deportações e "recuperar o controlo" das fronteiras.