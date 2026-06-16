Trump pode divulgar memorando antes de sexta-feira. Irão confirma conversações para acordo final

Esta terça-feira, as autoridades iranianas avançaram que as discussões sobre um acordo final com os Estados Unidos começam na sexta-feira após a assinatura do memorando provisório.

Irão confirma fim das operações militares

Cinco navios iranianos atravessaram o Estrito de Ormuz

Os meios de comunicação iranianos noticiaram na noite de segunda-feira que três petroleiros e dois navios cargueiros com mercadorias tinham atravessado a área, que estava sob bloqueio naval americano.





Antes do conflito, cerca de 20 por cento do petróleo mundial circulava pelo Estreito de Ormuz.

Fim da guerra no Líbano é ponto de atrito

Abbas Araghchi alertou ainda esta terça-feira que “qualquer ataque israelita ao Líbano ou a permanência de tropas israelitas em território libanês a partir de agora constituirá uma violação do acordo provisório com os Estados Unidos”.





O ministro acrescentou esta manhã que as negociações para finalizar o acordo vão começar sexta-feira na Suiça, dia em que o acordo inicial é assinado presencialmente.





"Provavelmente na sexta-feira, em local ainda a ser definido, terá início uma nova ronda de negociações entre o Irão e os Estados Unidos com o objetivo de chegar a um acordo final", disse o responsável da diplomacia.





"Após três meses de negociações, conseguimos concluir a primeira fase [das conversações]", afirmou Araghchi.





Os confrontos entre Israel e o Hezbollah, um grupo pró-Irão, no Líbano pareciam ter cessado, mas um ataque aéreo israelita matou uma pessoa no sul do país, na segunda-feira, ao meio-dia. O Hezbollah anunciou então que repeliu uma força israelita que tentava avançar, utilizando rockets e drones.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, declarou que os ataques israelitas devem cessar imediatamente.





Reiterou que qualquer ataque israelita e a presença das suas tropas em território libanês constituem uma violação do pacto.





"Do nosso ponto de vista, as duas partes deste acordo são os Estados Unidos e Israel, por um lado, e o Irão e o Hezbollah, por outro", sublinhou.





"O Irão queria que nos retirássemos do acordo, mas mantive-me firme", disse na segunda-feira, em conferência de imprensa. Israel não participou diretamente nas conversações de paz com o Irão.





Programa nuclear iraniano

De acordo com o memorando de entendimento, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) também serão autorizados a viajar para o Irão para auxiliar Teerão na "destruição do seu stock de urânio altamente enriquecido", avançou JD Vance à NBC News.





c/Agências

Vance descreveu o memorando de entendimento (MOU) entre os EUA e o Irão como tendo "cerca de uma página e meia" e sendo um documento "muito geral".Altos responsáveis norte-americanos começaram também a divulgar alguns detalhes sobre o acordo, informando que o Estreito de Ormuz seria reaberto na sexta-feira – o mesmo dia em que o acordo será formalmente assinado em Genebra.Na segunda-feira, durante conversações com o presidente francês, Emmanuel Macron, Trump afirmou que está “muito feliz por dizer que está assinado, o acordo está todo assinado", referindo-se ao acordo preliminar.As autoridades acrescentaram que as negociações técnicas sobre o programa nuclear iraniano deverão começar esta semana, enquanto qualquer alívio das sanções ou libertação de bens dependerá do cumprimento dos compromissos assumidos pelo Irão no acordo.Embora Trump tenha sugerido anteriormente que os detalhes do acordo seriam divulgados "muito em breve, JD Vance disse à Fox News que o presidente norte-americano poderia decidir divulgar o acordo com Teerão antes disso."Em relação a várias questões, teremos de resolver isto durante a fase de negociação técnica, mas o que o MOU faz é estabelecer uma estrutura através da qual os iranianos obtêm os benefícios do acordo ao cumprirem as suas obrigações", afirmou."Mais importante ainda, terão um compromisso verificável para não construir uma arma nuclear", realçou Vance.O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, confirmou na noite de segunda-feira o fim das operações militares num telefonema transmitido pela TV estatal iraniana, que apresentou o acordo preliminar como uma vitória para o Irão.Gharibabadi disse queO comando militar máximo do Irão, o Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, declarou que os iranianos, juntamente com as forças armadas do país e os aliados e representantes de Teerão na região, mostraram aos EUA e a Israel que "não tinham outra opção senão aceitar a derrota e render-se".Por seu lado, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, escreveu nas redes sociais na segunda-feira que o acordo provisório era um "passo importante" para o fim dos combates, mas observou que um acordo final para uma trégua duradoura "ainda precisa de ser assinado".", indicaram fontes marítimas iranianas não identificadas à Press TV.Embora o acordo mais recente possa aliviar o controlo do Irão sobre o Estreito de Ormuz, apenas restaura o status quo anterior à guerra, e os armadores dizem que o tráfego só será retomado quando estiverem convencidos de que podem transitar em segurança.O Irão sugeriu que manterá o controlo sobre o estreito juntamente com o Omã. Os EUA disseram que o estreito estará aberto sem portagens durante 60 dias e esperam que esta disposição faça parte de um acordo final.Segundo Teerão o fim do conflito no Líbano é a “questão mais importante” do acordo com Washington.", afirmou o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros durante uma reunião com diplomatas estrangeiros transmitida pela televisão estatal.Os combates entre Israel, aliado dos EUA, e o grupo Hezbollah, aliado do Irão, no Líbano, que já deslocaram 1,2 milhões de pessoas, continuam a ser outro ponto crucial de atrito.Os Estados Unidos devem também garantir que Israel põe fim à guerra no Líbano, declarou o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai.Benjamin Netanyahu declarou, na noite de segunda-feira, que o exército israelita permanecerá no Líbano "enquanto for necessário", tal como fez na Síria e em Gaza.As autoridades norte-americanas e iranianas afirmam que o acordo poderá, eventualmente, trazer benefícios económicos substanciais ao Irão, suspendendo as sanções, descongelando os bens estrangeiros e criando um fundo de reconstrução de 300 mil milhões de dólares, financiado pelos países vizinhos do Golfo, que albergam bases militares norte-americanas.As autoridades norte-americanas, que falaram sob anonimato, disseram que o Irão terá de cumprir as exigências americanas de nunca construir uma arma nuclear e cortar o apoio a milícias como o Hezbollah no Líbano para obter estes benefícios.As autoridades iranianas, que sempre negaram a intenção de construir uma arma nuclear, afirmam que cederam pouco ao aceitar retomar as discussões diplomáticas sobre o programa de enriquecimento de urânio do Irão, interrompidas pela guerra.Em declarações ao, Donald Trump indicou que um dos aspetos das negociações passaria pela aceitação, por parte do Irão, de uma moratória de 20 anos sobre o enriquecimento de urânio, sugerindo que o país poderia chegar a um acordo para um período de 15 anos.