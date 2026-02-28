Trump ponderou declarar estado de emergência nacional para controlar intercalares

O documento de 17 páginas utilizaria a alegada e refutada interferência chinesa nas eleições presidenciais de 2020 para justificar a declaração do estado de emergência nacional.

Isto permitir-lhe-ia exigir a identificação do eleitor em todos os estados, contar os votos manualmente e proibir o voto por correio antes das próximas eleições intercalares, segundo o The Washington Post.

Questionado hoje sobre o documento, Trump negou ter ouvido falar dele.

"Não", respondeu firmemente às perguntas dos jornalistas na Casa Branca, antes de seguir para um comício no Texas.

As eleições de novembro, que renovarão a Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) e um terço do Senado (câmara alta), são cruciais para o Governo, que poderá ver a sua agenda paralisada se os republicanos não conseguirem manter as suas já apertadas maiorias no Congresso.

A Constituição dos EUA estabelece que o controlo das eleições pertence aos estados, "mas aqui temos uma situação em que o presidente está ciente de que há interesses estrangeiros a interferir nos nossos processos eleitorais", apontou o advogado Peter Ticktin ao Washington Post.

"Isto cria uma emergência nacional que o presidente precisa de ser capaz de gerir", acrescentou Ticktin, antigo colega de Trump na academia militar e um dos que promovem o referido projeto de lei.

Advogados e ativistas pró-Trump preveem que este texto possa ser incluído numa ordem executiva que está a ser preparada pela Casa Branca e que, segundo estes apoiantes, será emitida em breve.

"Neste momento, precisa de ser o mais rápido possível, porque temos primárias" muito em breve, insistiu Ticktin, desta vez à ABC News.

Trump apoiou um projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Representantes e enviado para o Senado, que exigiria um comprovativo de cidadania para votar.

Esta legislação, que enfrenta um caminho difícil no Senado, também exigiria um comprovativo de cidadania para se registar para votar e tornou-se uma das mais recentes batalhas políticas do Presidente.

O republicano chegou a insinuar que poderia emitir uma ordem executiva para contornar a provável rejeição do projeto pelo Senado.

O magnata também criticou repetidamente o voto por correspondência, que permite aos eleitores devolver os boletins de voto pelo correio antes do dia das eleições.

Trump não aceitou a derrota e continua a alegar, sem provas, que a eleição presidencial de 2020, na qual o democrata Joe Biden saiu vitorioso, lhe foi roubada, apesar da falta de provas de fraude generalizada.