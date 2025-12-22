Trump prepara anúncio sobre transformação de frota naval militar dos EUA

De acordo com informações dadas por um alto funcionário da Casa Branca à AFP, os Estados Unidos não pretendem manter-se inativos face à crescente presença da China neste setor. O comunicado à imprensa será feito por Trump às 16h30, hora local (21h30 GMT), na Florida, onde passa férias no seu resort Mar-a-Lago.



Ao lado de Trump estarão o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Pentágono, Pete Hegseth, e o secretário da Marinha, John Whelan.



O anúncio surge pouco depois do Congresso dos EUA ter aprovado um projeto de lei de Defesa que destina mais de 900 mil milhões de dólares em financiamento anual.



Sucede também ao anúncio da Marinha dos EUA, a 19 de dezembro, de um novo projeto para um pequeno navio de guerra, atualmente designado FF(X).



Estas futuras fragatas são concebidas, segundo a Marinha, como adições versáteis e altamente móveis à frota existente - que o presidente dos EUA quer transformar numa "Frota Dourada", um conceito ainda vago que ecoa a sua promessa de conduzir os Estados Unidos para uma "era dourada".



O objetivo, segundo a Marinha dos EUA, é lançar o primeiro destes novos navios em 2028.



Os especialistas afirmam que os Estados Unidos possuem uma capacidade de projeção de poder naval significativamente superior à da China, mas esta última tem empreendido uma rápida modernização da sua marinha.



Pequim colocou recentemente em funcionamento o seu terceiro porta-aviões, equipado com um sistema de catapulta electromagnética, e rumores persistentes sugerem que um quarto está em construção.



