Trump pretende telefonar a Zelensky "nos próximos dias"

"Vou falar com ele em breve e saberei mais ou menos o que faremos", afirmou o presidente norte-americano em resposta a uma pergunta de um jornalista da AFP, numa sessão conjunta com o presidente polaco Karol Nawrocki, no Sala Oval.



“Tomámos medidas muito fortes, como sabem, (…) mas falarei com ele nos próximos dias e veremos”, repetiu Trump.

Após as declarações de Trump, um alto funcionário da Casa Branca esclareceu: "O presidente Trump esta a falar sobre Zelensky. Eles vão falar amanhã [quinta-feira]”



Na mesma conferência à imprensa, o presidente dos Estados Unidos afirmou não estar “feliz” com o número de mortos na Ucrânia.



“São seres humanos, têm alma, têm pais. Despedem-se dos pais e nunca mais os vêem. Quero que isso acabe agora”, salientou Trump, apontando culpas à anterior Administração dos EUA.



“Um grande motivo para esta guerra ter acontecido foi estarmos sentados nestas cadeiras, nesta em particular”, disse, referindo-se a Joe Biden.



Admitindo que a “guerra é complexa e perigosa”, Trump acredita que vai terminar “de um jeito ou de outro”.



“Têm de parar de matar todas estas vidas”.



Do outro lado do Atlântico, surge a confirmação de que os presidentes francês e ucraniano e outros líderes europeus reúnem-se na quinta-feira com Donald Trump, após a cimeira da chamada Coligação dos Dispostos sobre garantias de segurança para Kiev.