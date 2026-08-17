Trump prevê que Irão não aceitará acordo "necessário" sobre nuclear

"Eles [Irão] querem chegar a um acordo, mas não vão fechar o tipo de acordo que eu considero necessário", afirmou Trump na Sala Oval da Casa Branca, no dia em que expira o prazo de 60 dias, acordado no memorando de entendimento de 17 de junho, para ser alcançado um acordo de paz.

Trump insistiu na necessidade de os Estados Unidos manterem a guerra no Médio Oriente por causa da questão nuclear: "Estamos lá por uma única razão: o Irão não pode ter uma arma nuclear", frisou.

Ao mesmo tempo, Trump assegurou que não acredita que Omã se tenha "comportado muito bem", depois de ter ameaçado hoje bombardear "sem piedade" o sultanato, se este se interpuser no diálogo com o Irão sobre o controlo do estreito de Ormuz.

"Nós trataríamos deles com muita facilidade, tal como fazemos com outros Estados", afirmou Trump.

Mascate e Teerão mantêm há várias semanas negociações, sem a participação dos Estados Unidos, sobre a gestão da navegação no estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo e gás.

As autoridades iranianas afirmaram que os dois países já alcançaram um entendimento sobre o mapa das rotas de navegação e estão a trabalhar na conclusão de "um pacote" mais abrangente, que deverá incluir uma declaração conjunta.

Com o estreito de Ormuz novamente a sofrer um bloqueio, após o Irão ter decretado o seu encerramento, Trump insistiu que os Estados Unidos estão a extrair "milhões de barris de petróleo por semana".

"Se olharmos para os números que estamos a gerir, vemos que o estreito está aberto e os preços do petróleo estão a descer. E continuarão a descer a menos que decidamos fazer algo muito mais drástico do que estamos a fazer", adiantou sobre a situação económica derivada da guerra do Irão, que se aproxima dos seis meses.

Trump não deu dados sobre as afirmações que fez horas antes à cadeia Fox News, nas quais garantiu que estão a decorrer conversações com Teerão por uma via secundária não oficial que envolveria a Guarda Revolucionária, algo que o Irão continua a negar.