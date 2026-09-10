Mundo
Trump promete dar cinco mil dólares a cada americano se republicanos vencerem as intercalares
O presidente norte-americano garante que se os Republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado, vai distribuir a cada cidadão cinco mil dólares, o equivalente a 4.200 euros.
A promessa foi deixada por Donald Trump durante um discurso na convenção nacional que decorre em Dallas, no Texas.
“Se os republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos, e face ao nosso tremendo sucesso económico, (…) vou entregar dividendos a todos os adultos dos EUA, no valor de cinco mil dólares”, anunciou Trump.
"Irá chamar-se 'dividendo Trump'", acrescentou, afirmando que esse dinheiro deve ser gasto nos Estados Unidos.
A proposta custaria mais de um bilião de dólares e levanta questões sobre a sua legalidade, sendo descrita pelos democratas como “promessa vazia”. A promessa foi feita com o objetivo de conseguir mobilizar os militantes para as eleições intercalares de 3 de novembro, que se antecipam difíceis para partido de Trump.
Em causa nestas eleições estão todos os lugares da Câmara dos Representantes e um terço do Senado e as projeções não são otimistas para os republicanos. As sondagens sugerem que os democratas conquistarão a maioria na Câmara dos Representantes — que terá todos os seus lugares em disputa — e possivelmente o Senado.
Tal mudança limitaria drasticamente a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos finais do seu mandato, sendo que atualmente o presidente domina a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Representantes.
Para além disso, as sondagens mostram ainda que a taxa de aprovação de Donald Trump está no nível mais baixo de sempre, situando-se atualmente abaixo dos 35%.
“Façam de conta que estou no boletim”
O presidente norte-americano pediu aos eleitores que finjam que o seu nome está no boletim de voto, na esperança de conseguir mobilizar o eleitorado, avisando que se os democratas vencerem as eleições de novembro será “o inferno”.
“Peço-vos que façam de conta que estou no boletim de voto”, apelou. “Apenas mais uma vez, porque se perdermos vocês vão perder a fronteira, os cortes nos impostos, a vossa segurança, a vossa riqueza e o nosso país descerá ao inferno”, acrescentou.
Ecoando a mensagem transmitida por outros republicanos horas antes na mesma convenção, Trump alertou: "Entreguem o futuro da América aos democratas da esquerda radical e a nossa nação passará a próxima década apenas a reerguer-se. Votem nos republicanos e deixaremos o mundo para trás por gerações".
Ao longo do discurso de duas horas, o presidente norte-americano abordou também a guerra no Irão, alertando que o conflito não vai terminar antes das eleições intercalares.
"O preço do petróleo vai cair assim que vencermos a guerra com o Irão", disse, repetindo uma previsão que já tinha feito horas antes.
Trump reconheceu que a guerra no Médio Oriente causou um aumento nos preços da energia e dificuldades nos mercados financeiros, mas disse que era necessária para impedir que o Irão obtivesse uma arma nuclear.
"Alguém aqui acha que o Irão deveria ter uma arma nuclear?", questionou, com a multidão a responder com um sonoro "não".
Esta é a primeira vez que os republicanos se juntam numa convenção sem ser em ano de eleições presidenciais. Esta quinta-feira é a vez de o vice-presidente JD Vance discursar.
“Se os republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos, e face ao nosso tremendo sucesso económico, (…) vou entregar dividendos a todos os adultos dos EUA, no valor de cinco mil dólares”, anunciou Trump.
"Irá chamar-se 'dividendo Trump'", acrescentou, afirmando que esse dinheiro deve ser gasto nos Estados Unidos.
A proposta custaria mais de um bilião de dólares e levanta questões sobre a sua legalidade, sendo descrita pelos democratas como “promessa vazia”. A promessa foi feita com o objetivo de conseguir mobilizar os militantes para as eleições intercalares de 3 de novembro, que se antecipam difíceis para partido de Trump.
Em causa nestas eleições estão todos os lugares da Câmara dos Representantes e um terço do Senado e as projeções não são otimistas para os republicanos. As sondagens sugerem que os democratas conquistarão a maioria na Câmara dos Representantes — que terá todos os seus lugares em disputa — e possivelmente o Senado.
Tal mudança limitaria drasticamente a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos finais do seu mandato, sendo que atualmente o presidente domina a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Representantes.
Para além disso, as sondagens mostram ainda que a taxa de aprovação de Donald Trump está no nível mais baixo de sempre, situando-se atualmente abaixo dos 35%.
“Façam de conta que estou no boletim”
O presidente norte-americano pediu aos eleitores que finjam que o seu nome está no boletim de voto, na esperança de conseguir mobilizar o eleitorado, avisando que se os democratas vencerem as eleições de novembro será “o inferno”.
“Peço-vos que façam de conta que estou no boletim de voto”, apelou. “Apenas mais uma vez, porque se perdermos vocês vão perder a fronteira, os cortes nos impostos, a vossa segurança, a vossa riqueza e o nosso país descerá ao inferno”, acrescentou.
Ecoando a mensagem transmitida por outros republicanos horas antes na mesma convenção, Trump alertou: "Entreguem o futuro da América aos democratas da esquerda radical e a nossa nação passará a próxima década apenas a reerguer-se. Votem nos republicanos e deixaremos o mundo para trás por gerações".
Ao longo do discurso de duas horas, o presidente norte-americano abordou também a guerra no Irão, alertando que o conflito não vai terminar antes das eleições intercalares.
"O preço do petróleo vai cair assim que vencermos a guerra com o Irão", disse, repetindo uma previsão que já tinha feito horas antes.
Trump reconheceu que a guerra no Médio Oriente causou um aumento nos preços da energia e dificuldades nos mercados financeiros, mas disse que era necessária para impedir que o Irão obtivesse uma arma nuclear.
"Alguém aqui acha que o Irão deveria ter uma arma nuclear?", questionou, com a multidão a responder com um sonoro "não".
Esta é a primeira vez que os republicanos se juntam numa convenção sem ser em ano de eleições presidenciais. Esta quinta-feira é a vez de o vice-presidente JD Vance discursar.