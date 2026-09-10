Trump promete dar cinco mil dólares a cada americano se republicanos vencerem as intercalares

A promessa foi feita com o objetivo de conseguir mobilizar os militantes para as eleições intercalares de 3 de novembro, que se antecipam difíceis para partido de Trump.

“Façam de conta que estou no boletim”

A promessa foi deixada por Donald Trump durante um discurso na convenção nacional que decorre em Dallas, no Texas."Irá chamar-se 'dividendo Trump'", acrescentou, afirmando que esse dinheiro deve ser gasto nos Estados Unidos.A proposta custaria mais de um bilião de dólares e levanta questões sobre a sua legalidade, sendo descrita pelos democratas como “promessa vazia”.Em causa nestas eleições estão todos os lugares da Câmara dos Representantes e um terço do Senado e as projeções não são otimistas para os republicanos.Tal mudança limitaria drasticamente a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos finais do seu mandato, sendo que atualmente o presidente domina a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Representantes.Para além disso, as sondagens mostram ainda que aO presidente norte-americano pediu aos eleitores que finjam que o seu nome está no boletim de voto, na esperança de conseguir mobilizar o eleitorado, avisando que se os democratas vencerem as eleições de novembro será “o inferno”.Ecoando a mensagem transmitida por outros republicanos horas antes na mesma convenção, Trump alertou: "Entreguem o futuro da América aos democratas da esquerda radical e a nossa nação passará a próxima década apenas a reerguer-se. Votem nos republicanos e deixaremos o mundo para trás por gerações"."O preço do petróleo vai cair assim que vencermos a guerra com o Irão", disse, repetindo uma previsão que já tinha feito horas antes.Trump reconheceu que a guerra no Médio Oriente causou um aumento nos preços da energia e dificuldades nos mercados financeiros, mas disse que era necessária para impedir que o Irão obtivesse uma arma nuclear."Alguém aqui acha que o Irão deveria ter uma arma nuclear?", questionou, com a multidão a responder com um sonoro "não".Esta é a primeira vez que os republicanos se juntam numa convenção sem ser em ano de eleições presidenciais. Esta quinta-feira é a vez de o vice-presidente JD Vance discursar.