Trump promete que Humanidade voltará a pisar a Lua antes do fim do seu mandato

Donald Trump fez esta promessa durante a cerimónia de homenagem à tripulação do `Artemis II`, missão que sobrevoou a Lua em abril deste ano, realizada no Centro Espacial Johnson, em Houston (Texas), um evento marcado por outros anúncios sobre o futuro do programa espacial dos Estados Unidos, como a instalação de uma colónia no satélite natural da Terra.

"Vamos ter uma colónia. Na verdade, já a estão a construir lá em cima, na Lua", assegurou Trump, antes de recordar que a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA, "já começou a trabalhar na primeira nave espacial interplanetária de propulsão nuclear", que será lançada em 2028 numa missão a Marte.

Também a partir de Houston, Trump anunciou a criação da futura Academia Militar Espacial, a primeira instituição do género desde a fundação, em 1954, da Academia da Força Aérea.

"Precisamos educar e formar toda uma geração de militares, engenheiros e operadores civis qualificados, iremos emitir uma ordem executiva para iniciar o processo de criação de uma nova academia nacional: a Academia Espacial dos Estados Unidos", afirmou Trump.

"Pensamos em West Point, pensamos em Annapolis, pensamos na Academia da Força Aérea, pensamos nas academias da Guarda Costeira. Muito bem, todas são excelentes, mas agora vamos ter a Força Espacial. Vamos ter uma academia para aquilo que mais apaixona as pessoas presentes nesta sala", acrescentou Trump, que minutos depois assinou a correspondente ordem executiva.