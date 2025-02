Trump promete "verdadeiro inferno" se Hamas não libertar reféns até sábado

O chefe de Estado norte-americano sublinhou que Israel deve cancelar o acordo de cessar-fogo com o movimento islamista palestiniano se este prazo for ultrapassado.

O braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam, anunciou hoje que a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos não será realizada no próximo sábado devido às "violações inimigas" dos termos do acordo de cessar-fogo.