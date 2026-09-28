Trump propôs venda de armamento à China, diz embaixador norte-americano em Pequim

"O Presidente Trump continua a dizer: `Bem, nós vendemos armas a outros países em todo o mundo`. Chegou mesmo a perguntar ao Presidente Xi Jinping, a dada altura, se queria comprá-las", declarou o embaixador David Perdue à emissora Fox News, sem especificar quando teve lugar essa conversa entre os dois líderes.

"Prosseguem as discussões sobre outras vendas, e [Trump] e o Presidente Xi falam sobre esse assunto sempre que se encontram", acrescentou Perdue, salientando que a posição dos EUA não se alterou.

Em junho, a China advertiu Taiwan de que "procurar a independência apoiando-se nos Estados Unidos ou recorrendo à força militar é um beco sem saída".

Washington aprovou, em dezembro, vendas de armamento a Taiwan no valor de 11,1 mil milhões de dólares (10,3 mil milhões de euros).

Perdue sublinhou que o acordo demonstrava que a Administração Trump vendeu "mais armas a Taiwan do que qualquer outro Presidente desde 1979".

As vendas de armamento a Taiwan continuam a ser uma questão sensível entre Washington e Pequim.

Os EUA estão legalmente obrigados a fornecer da Taiwan, governada por um Presidente e um parlamento democraticamente eleitos, armamento que garanta a defesa da ilha.

A China prometeu recuperar o controlo de Taiwan, que considera parte integrante do seu território, sem excluir o recurso à força, tendo intensificado nos últimos anos a pressão militar sobre a ilha.

Depois da recente visita de Xi aos Estados Unidos, o ministro dos Negócios Estrangeiros Wang Yi afirmou que o Presidente chinês salientou que a China salvaguarda firmemente a "unidade nacional" e a "integridade territorial", instando os EUA a tratarem a questão com prudência.