Trump quer participar em reunião entre Zelensky e Putin sobre paz na Ucrânia

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse entretanto aos jornalistas que a Rússia está empenhada “numa procura séria de formas de resolução pacífica a longo prazo”, mas não confirmou se Vladimir Putin estará ou não presente na reunião proposta por Zelensky.





"A parte russa continua a preparar-se para as negociações que deverão ter lugar na quinta-feira. É tudo o que podemos dizer. Por enquanto, não tencionamos fazer mais comentários", declarou.





Andriï Iermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, disse por sua cez que "se Vladimir Putin se recusar a ir à Turquia será o último sinal de que a Rússia não quer pôr fim a esta guerra, que não está disposta a negociar".



Volodymyr Zelensky já avisou que só se encontrará com Vladimir Putin na Turquia e não com outros membros da delegação russa, segundo um conselheiro presidencial ucraniano ouvido pela agência Reuters.

EUA falaram com parceiros europeus

A Força Aérea da Ucrânia disse esta terça-feira ter destruído dez drones lançados pela Rússia durante a noite.

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs no domingo conversações diretas com a Ucrânia e, depois de Trump ter dito publicamente a Volodymyr Zelensky para aceitar, o líder ucraniano concordou, mas exigiu que Putin compareça pessoalmente.Na segunda-feira, Trump ofereceu-se para participar nas conversações entre Ucrânia e Rússia na cidade turca de Istambul, que poderão acontecer na quinta-feira., disse o presidente norte-americano antes de partir para uma viagem à Arábia Saudita., disse Trump.Se os presidentes ucraniano e russo se reunirem na Turquia,Esta segunda-feira,, incluindo os ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido e da França.A vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, e os seus homólogos alemão e polaco também participaram na chamada.A Ucrânia e os seus aliados europeus já transmitiram à Rússia que esta teria de, mas o Kremlin assegurou que não se deixará intimidar por ultimatos.As forças russas controlam quase um quinto do território ucraniano, incluindo toda a Crimeia, quase toda a região de Luhansk e mais de 70 por cento das regiões de Donetsk, Zaporizhia e Kherson, de acordo com estimativas russas. Moscovo controla também uma parte da região de Kharkiv.Konstantin Kosachev, presidente da comissão de assuntos internacionais do Conselho da Federação, a câmara alta do Parlamento russo, disse à agência de notícias Izvestia esta terça-feira que as conversações entre Moscovo e Kiev poderão trazer progressos., declarou.