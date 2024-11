Trump quer reduzir imprensa tradicional na Casa Branca e mais "independentes"

No seu próprio "podcast", o filho mais velho de Trump disse, na terça-feira, que manter a presença dos meios tradicionais só porque "têm estado ali há muito tempo" não lhe parece uma boa maneira de atuar.

"Por que não abrir (a sala) a pessoas que têm mais audiência e mais seguidores?", acrescentou Donald Trump Jr., acrescentando que o pai considerou esta "uma grande ideia".

O magnata nova-iorquino, disse o filho, está a ponderar essa possibilidade devido à forma como os meios clássicos o trataram.

O New York Times, por exemplo, na sua opinião, mostrou-se "adverso a tudo e está a funcionar como o braço de 'marketing' do Partido Democrata".

Porém, não é a Casa Branca que decide quem ocupa os lugares na sala de imprensa.

Essa tarefa incumbe à Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA, na sigla em Inglês), que agrega os jornalistas que cobrem a instituição e que, segundo a sua página na internet, determina os lugares desde os tempos da presidência de Ronald Reagan (1981-1989).

Como funciona a sala

A sala tem apenas 49 lugares, todos atribuídos a um meio específico.

Ter um lugar atribuído facilita a apresentação de perguntas ao porta-voz, se bem que qualquer jornalista com as credenciais adequadas, emitidas pelo Serviço de Imprensa da Casa Branca, pode assistir de pé às conferências de imprensa.

A primeira fila está destinada à agência The Associated Press, que, por tradição, faz sempre a primeira pergunta nas conferências de imprensa, e a correspondentes das grandes cadeias de televisão, como NBC, Fox, CBS, ABC e CNN.

A segunda fila é ocupada por diários como The Wall Street Journal, The Washington Post e The New York Times, entre outros.

Durante a presidência de Joe Biden, as conferências de imprensa foram quase diárias, à semelhança do ocorrido com Barack Obama (2009-2017) e George W. Bush (2001-2009).

Já durante o seu primeiro mandato na Casa Branca (2017-2021), Trump, que manteve uma relação conflitual com a imprensa e chegou a qualificar os meios como "inimigos do povo", ordenou à sua equipa de comunicação que rompesse com essa tradição.

Chegou mesmo a haver um período de mais de 300 dias sem que o seu porta-voz tenha comparecido perante os jornalistas, entre março de 2019 e janeiro de 2020.