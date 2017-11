Trump re-publicou no twitter vídeos da extrema-direita contra os muçulmanos

Jorge Almeida - RTP29 Nov, 2017, 17:50 | Mundo

Os vídeos publicados originalmente por Jayda Fransen, a vice-líder do Britain First, um grupo político de extrema-direita e ultranacionalista, retratam alegados muçulmanos a agredir pessoas e uma estátua da Virgem Maria.



VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de novembro de 2017

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de novembro de 2017

Casa Branca defende-se com “ameaças reais”

Extrema-direita felicita Trump

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/BiQfQkTra9 — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de novembro de 2017

As reações às re-publicações de Donald Trump não se fizeram esperar. O porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, considerou “errada” a atitude do presidente norte-americano."Os britânicos rejeitam esmagadoramente a retórica preconceituosa da extrema-direita, que é a antítese dos valores que este país representa - decência, tolerância e respeito", acrescentou o porta-voz.O Conselho Muçulmano da Grã-Bretanha também criticou Trump ao considerar que foi "o aval mais claro do presidente dos Estados Unidos à extrema direita e à sua vil propaganda antimuçulmana”.O Conselho das Relações entre a América e o Islão também condenou a atitude do presidente dos EUA, afirmando que “ele está a dizer aos seus apoiantes para odiarem o Islão e os muçulmanos”.A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, defendeu osde Donald Trump, afirmando que o presidente dos Estados Unidos desejava apenas iniciar uma discussão sobre segurança e imigração."Eu acho que seu objetivo é promover fronteiras fortes e segurança nacional forte", disse Sanders.As posições de Trump contra a livre circulação de imigrantes muçulmanos são conhecidas desde que na campanha para a presidência pediu o “encerramento total” das fronteiras dos EUA aos muçulmanos.Pouco depois de ser eleito, restringiu a concessão de vistos a cidadãos de seis países muçulmanos.Quem não perdeu tempo a elogiar o presidente dos EUA foi Jayna Fraser, que reagiu euforicamentea dizer que os vídeos foram partilhados por 44 milhões de seguidores de Donald Trump.A nº2 dofoi considerada culpada de assédio religioso agravado em 2016 depois de abusar de uma mulher muçulmana à frente dos seus quatro filhos.Frasen também foi acusada de usar palavras ameaçadoras e insultuosas num discrurso em Belfast, na Irlanda do Norte.