Partilhar o artigo Trump recebe "número dois" do Departamento de Justiça na quinta-feira Imprimir o artigo Trump recebe "número dois" do Departamento de Justiça na quinta-feira Enviar por email o artigo Trump recebe "número dois" do Departamento de Justiça na quinta-feira Aumentar a fonte do artigo Trump recebe "número dois" do Departamento de Justiça na quinta-feira Diminuir a fonte do artigo Trump recebe "número dois" do Departamento de Justiça na quinta-feira Ouvir o artigo Trump recebe "número dois" do Departamento de Justiça na quinta-feira

Tópicos:

Rosenstein, Trump,