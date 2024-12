Trump recebido no Palácio do Eliseu por Macron

O chefe de Estado francês recebeu, este sábado à tarde, o presidente eleito dos Estados Unidos no Palácio do Eliseu, em Paris, com pompa e circunstância. É a primeira visita oficial de Donald Trump desde que foi eleito, e à qual chegou com 40 minutos de atraso. Ao lado de Emmanuel Macron, reafirmou as boas relações com o presidente francês.