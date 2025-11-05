Trump recorda triunfo eleitoral de há um ano como "das maiores vitórias da história"

Trump publicou a mensagem na sua rede social, Truth Social, um dia depois de os democratas terem obtido vários triunfos em eleições autárquicas e no mesmo dia em que a paralisação governamental em curso se tornou a mais longa na história dos Estados Unidos.

"Feliz aniversário! Neste dia, 05 de novembro, há um ano, alcançámos uma das maiores vitórias presidenciais da história", escreveu.

O chefe de Estado norte-americano afirmou que é "uma grande honra" representar o país e que, graças à sua gestão, "a economia está em alta e os preços estão a descer consideravelmente".

Trump celebra o primeiro aniversário da sua vitória sobre a democrata Kamala Harris com sentimentos contraditórios, depois de Zohran Mamdani, da ala mais progressista do Partido Democrata, ter ganhado na terça-feira a eleição para presidente da Câmara de Nova Iorque, e os democratas terem assumido o controlo dos governos estaduais de Nova Jérsia e da Virgínia.

Além disso, o Governo federal está há 36 dias paralisado por falta de acordo entre republicanos e democratas sobre o financiamento governamental, fazendo deste o mais longo `shutdown` da história do país.

Há um ano, Trump derrotou Harris, então vice-presidente dos Estados Unidos, por mais de dois milhões de votos e ganhou em todos os estados decisivos.

A corrida presidencial foi marcada pela repentina desistência do então Presidente, Joe Biden, da candidatura democrata e por uma tentativa de assassínio de Trump durante uma ação de campanha, em que foi apanhado apenas de raspão por uma bala numa orelha.

A vitória do magnata nova-iorquino representou o seu regresso ao poder quatro anos depois de concluir um primeiro mandato presidencial (2017-2021) marcado por numerosas polémicas, entre as quais o assalto ao Capitólio pelos seus apoiantes, para impedir as duas câmaras do Congresso ali reunidas, a 06 de janeiro de 2021, de validar os resultados eleitorais que confirmavam a sua derrota contra Biden (2021-2025).