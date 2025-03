Donald Trump reafirma a confiança em Vladimir Putin, 24 horas após ter ameaçado agravar sanções à Rússia se o Kremlin bloqueasse um cessar-fogo na Ucrânia. O presidente ucraniano insiste que é um erro confiar em Putin, uma vez que o líder russo "não se poderia preocupar menos com diplomacia". O Kremlin assegura interesse de Putin no diálogo com Trump.