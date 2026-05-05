Trump recusa dizer se cessar-fogo ainda está em vigor

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Trump recusa dizer se cessar-fogo ainda está em vigor

O presidente Donald Trump recusou dizer se o frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irão se mantém em vigor, depois de ambos os lados terem intensificado os ataques no Estreito de Ormuz na segunda-feira. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação no Médio Oriente.

Mariana Ribeiro Soares, Ana Sofia Rodrigues - RTP /

Will Oliver - EPA

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RTP /

UE prepara-se para eventual escassez de combustível

O comissário europeu para a Energia afirmou hoje que, por enquanto, não há problemas de abastecimento de hidrocarbonetos na UE devido ao bloqueio do estreito de Ormuz, mas acrescentou que a UE está a preparar-se para uma possível escassez.

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"Continuamos a preparar-nos para uma situação em que possam surgir problemas de segurança do abastecimento. Ainda não chegámos a esse ponto, mas pode acontecer, especialmente no que diz respeito ao querosene [combustível derivado do petróleo utilizado na aviação]" afirmou Jørgensen em declarações à imprensa após receber em Bruxelas o ministro da Energia da Moldávia, Dorin Junghietu.

"Esperamos não chegar a esse ponto, mas estamos a preparar-nos (...), a esperança não é uma estratégia", acrescentou o social-democrata dinamarquês.

"Muito cedo para dizer quando voltaremos a uma situação normal" salientou o comissário, acrescentando que, mesmo que isso aconteça, "na melhor das hipóteses, a situação é muito grave", porque alguns dos danos nas infraestruturas energéticas no Golfo Pérsico, especialmente no Qatar, levarão anos a recuperar.

"O mundo enfrenta aquela que é provavelmente a crise energética mais grave da história, uma crise que está a por à prova a resiliência das economias, das sociedades e das nossas alianças", afirmou Jørgensen, que elevou para 30.000 milhões de euros o montante adicional gasto na compra de combustíveis fósseis "sem receber qualquer fornecimento extra".

Para além de mitigar a volatilidade a curto prazo, o comissário insistiu que, a longo prazo, a União Europeia (UE) deve acelerar os esforços para "construir uma resiliência duradoura através de interligações mais sólidas, uma maior diversificação, a expansão das energias limpas e uma integração mais profunda do mercado".

O alto funcionário comunitário concluiu que a "lição crucial" da crise do Ormuz é que "a dependência energética não é apenas uma questão económica, mas também uma vulnerabilidade estratégica".

(Lusa)
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RTP /

Ativistas da "Flotilha de Gaza" vão continuar detidos até domingo

Os tribunais israelitas prolongaram até domingo a prisão preventiva dos dois ativistas da "Flotilha de Gaza" detidos ao largo da costa da Grécia, informou a ONG Adalah à AFP.

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A audiência decorreu esta manhã em Ashkelon, no litoral israelita. 

O tribunal já tinha aprovado uma prorrogação inicial da prisão preventiva no passado domingo, a pedido de Israel, que acusa o espanhol Saif Abu Keshek e o brasileiro Thiago Ávila de terem ligações ao grupo palestiniano Hamas - acusação que ambos negam.
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RTP /

Ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros viaja para a China

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O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, viaja esta terça-feira para Pequim para conversações com o seu homólogo chinês sobre relações bilaterais e desenvolvimentos regionais e internacionais, informou o seu Ministério na sua conta de Telegram.
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RTP /

Trump recusa dizer se cessar-fogo ainda está em vigor

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O presidente Donald Trump recusou dizer se o frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irão se mantém em vigor, depois de ambos os lados terem intensificado os ataques no Estreito de Ormuz na segunda-feira.

Questionado pelo radialista Hugh Hewitt sobre se o cessar-fogo com o Irão tinha "acabado" e se os ataques poderiam ser retomados nessa mesma noite, Trump respondeu: "Bem, não lhe posso dizer isso".

"Se eu respondesse a esta pergunta, diria que este homem não é suficientemente inteligente para ser presidente", acrescentou.
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RTP /

Irão acusa EUA de matar cinco civis

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O Irão acusou os Estados Unidos de matar cinco civis no Estreito de Ormuz na segunda-feira, afirmando que as suas forças atacaram embarcações de passageiros e não barcos pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), como alegado.

A acusação iraniana contradiz uma afirmação do almirante norte-americano Brad Cooper, que disse que as forças do Comando Central afundaram seis navios da IRGC que tentaram interferir na missão americana de escolta de navios.
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Lusa /

Maersk anuncia que um dos seus navios atravessou o estreito de Ormuz

A gigante dinamarquesa do transporte de mercadorias em contentores Maersk informou hoje que um dos seus navios, o Alliance Fairfax, com pavilhão norte-americano, atravessou o estreito de Ormuz, escoltado pela Armada dos Estados Unidos.

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"O Alliance Fairfax, um navio que transporta veículos e arvorando pavilhão americano, operado pela Farrell Lines, Inc., uma filial da transportadora americana Maersk Line Limited (MLL), atravessou o estreito de Ormuz e deixou o golfo Pérsico a 04 de maio", indicou a Maersk num comunicado transmitido à agência de notícias France-Presse.

"A travessia decorreu sem incidentes e todos os membros da tripulação estão sãos e salvos", precisou a armadora. O navio foi "acompanhado por meios militares norte-americanos", acrescentou.

O navio de carga "encontrava-se no golfo Pérsico quando eclodiram as hostilidades entre os Estados Unidos e o Irão em fevereiro e não pôde partir devido a preocupações persistentes em matéria de segurança", indicou a transportadora.

Dois navios mercantes com bandeira norte-americana conseguiram atravessar "com sucesso" a passagem estratégica, anunciou na segunda-feira o CentCom, o comando militar dos Estados Unidos para a região.

Desde a ofensiva israelo-norte-americana de 28 de fevereiro, o Irão controla o estreito de Ormuz, por onde normalmente transita um quinto da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito. Washington respondeu com um bloqueio dos portos iranianos.

Um cessar-fogo está em vigor desde 08 de abril, mas foi fragilizado na segunda-feira por confrontos entre iranianos e norte-americanos na zona do estreito de Ormuz e por bombardeamentos e lançamento de drones do Irão contra um dos seus vizinhos do Golfo, os Emirados Árabes Unidos.

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RTP /

MNE iraniano defende que "não há soluções militares" para Estreito de Ormuz

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O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, criticou as operações militares dos EUA no Estreito de Ormuz, defendendo que "não existem soluções militares para uma crise politica".

"Os acontecimentos em Ormuz deixam claro que não existem soluções militares para uma crise política", destacou Araqchi numa mensagem na rede social X.

O chefe da diplomacia iraniana alertou ainda os EUA e os Emirados Árabes Unidos (EAU) para que desconfiem daqueles que os querem "arrastar de volta para o lamaçal".

c/ Lusa
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Novas ameaças
RTP /

Trump adverte Irão: serão "varridos da face da Terra" se atacarem navios americanos

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Donald Trump deixou ainda uma alerta ao Irão de que as tropas serão "arrasadas da face da Terra" se tentarem atacar navios norte-americanos que guiam embarcações pelo Estreito de Ormuz como parte do chamado "Projeto Liberdade". Em entrevista à Fox News , o presidente dos EUA disse que vê dois caminhos para guerra: ou chegar a um acordo de boa fé ou retomar as operações militares.
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Tensão volta a aumentar
RTP /

Israel em "alerta máximo" após intercetação de mísseis iranianos pelos EUA

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Uma autoridade militar israelita declarou que o exército está em "alerta máximo" após as forças norte-americanas anunciarem a destruição de seis embarcações iranianas e a intercetação de mísseis e drones disparados por Teerão.

"As Forças Armadas de Israel estão a monitorizar de perto a situação e permanecem em alerta máximo", disse a autoridade num comunicado enviado à AFP, acrescentando que os "sistemas de defesa aérea" e as "capacidades ofensivas permanecem em alto nível de prontidão, inalterados desde a entrada em vigor do cessar-fogo" entre o Irão e os Estados Unidos.
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