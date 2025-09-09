Trump recusa esclarecer autoria da suposta carta a Epstein

"Não comento sobre algo que é um assunto encerrado", disse Trump à rede NBC News na manhã de hoje.

"Já enviei todos os meus comentários à equipa. É um assunto encerrado", frisou.

O Presidente foi questionado sobre o assunto depois que o Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes divulgou a imagem da carta na segunda-feira, cuja existência já havia sido relatada anteriormente pelo The Wall Street Journal.

A carta em causa está incluída no chamado "livro de aniversário" que Epstein quando completou 50 anos, e foi recebida pelo Congresso como parte de um lote de documentos do espólio do abusador sexual.

A missiva com o nome e a assinatura de Trump inclui um texto emoldurado por um contorno desenhado à mão do que aparenta ser uma mulher curvilínea nua.

"Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário --- e que cada dia seja um segredo maravilhoso", lê-se na carta, que inclui uma assinatura manuscrita semelhante do Presidente norte-americano.

Trump já negou categoricamente ser o autor da carta, argumentando que não sabe desenhar.

Depois de a carta ter sido tornada pública, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Taylor Budowich, descartou que a assinatura fosse do Presidente, comparando-a com imagens das assinaturas mais recentes de Trump.

No entanto, o jornal The New York Times analisou diversas assinaturas - atuais e mais antigas - e revelou que Donald Trump assina de forma diferente quando se trata do seu papel oficial ou a nível pessoal.

Em todos os documentos analisados, enviados a autoridades de Nova Iorque e ao ex-autarca Rudy Giuliani entre 1987 e 2001, Trump assinou apenas o seu primeiro nome e nenhum sobrenome ou iniciais, algo que geralmente reserva para notas pessoais, e incluiu uma longa linha no final do seu nome - muito semelhante à contida na mensagem para Epstein.

A transferência de documentos do chamado "arquivo Epstein" para o Congresso norte-americano ocorreu após semanas de intensa agitação entre apoiantes de Donald Trump, depois de o Departamento de Justiça ter dito em julho que não divulgaria mais informações sobre o pedófilo nova-iorquino, que se suicidou na prisão em 2019.

A morte de Jeffrey Epstein, encontrado enforcado na cela, alimentou inúmeras teorias da conspiração --- particularmente dentro do movimento MAGA, que apoia Donald Trump --- segundo as quais foi assassinado para evitar revelações sobre figuras importantes.

Tal conclusão do Departamento de Justiça levou a uma crise entre aliados e eleitores de Donald Trump.

Os laços de Trump com Epstein são bem documentados, embora o Presidente tenha assegurado que não tinha conhecimento ou envolvimento nos crimes e garantido que terminou a amizade entre ambos há décadas.