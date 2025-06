Trump reitera que Estados Unidos estão ao lado de Israel

O Pentágono já deu indicações para posicionar reforços navais no Mediterrâneo Oriental, junto a Israel, de forma a assegurar a defesa do país.



Washington não participou nesta ofensiva, mas as autoridades norte-americanas estão preocupadas com os milhares de militares em várias bases espalhadas pelo Médio Oriente.



As conversações entre Washington e Teerão sobre o acordo nuclear iraniano em Omã, no próximo domingo, não foram para já canceladas.