Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump reitera que não tem pressa para chegar a um acordo de paz com o Irão
Donald Trump enviou ao Irão uma nova proposta, mais rigorosa, para um acordo nuclear que vise o fim da guerra.
O presidente dos EUA, Donald Trump, sublinhou que não tem pressa em chegar a um acordo de paz com o Irão, apesar dos prejuízos que o conflito está a causar aos norte-americanos.
"Isto está a avançar lentamente, demora muito tempo. Não tenho pressa. Gostaria de dizer que tenho pressa, porque, como sabem... Os preços da gasolina vão baixar significativamente (quando houver acordo), mas, se se tiver pressa, não se consegue um bom acordo", afirmou Trump numa entrevista concedida à sua nora, a apresentadora Lara Trump, na Fox News.
Durante a entrevista, gravada na quinta-feira, Trump não se referiu à "decisão final" que, segundo os meios de comunicação norte-americanos este sábado, tomaria sobre a última oferta iraniana, depois de se reunir com a sua equipa de conselheiros de segurança.
"Aos poucos, mas com segurança, estamos a conseguir, creio eu, o que queremos. E, se não o conseguirmos, acabaremos de outra forma", acrescentou, em linha com afirmações este sábado do secretário da Defesa, Pete Hegseth, que afirmou que o Pentágono está pronto para voltar a atacar o Irão se não houver acordo.
O presidente afirmou que os iranianos são bons negociadores, mas que Washington tem "todas as cartas na mão", porque - segundo ele - "derrotou militarmente" a República Islâmica.
Trump enviou uma proposta mais rigorosa
Donald Trump enviou ao Irão uma nova proposta, mais rigorosa, para um acordo nuclear que vise o fim da guerra, poucos dias depois de um acordo parecer estar perto de ser concluído, avançaram no sábado os meios de comunicação norte-americanos.
Segundo o New York Times, citando fontes familiarizadas com as negociações, o presidente norte-americano endureceu alguns dos termos da proposta que estava em discussão e enviou este novo plano para Teerão.
O jornal norte-americano não especificou as alterações feitas pelo presidente, mas de acordo com o site Axios, Trump queria reforçar a posição de Washington em várias questões que considera importantes, incluindo o destino do material nuclear iraniano – um dos principais pontos de discórdia nas negociações entre Washington e Teerão para pôr fim à guerra.
Trump tem afirmado repetidamente que Teerão não tem permissão para adquirir armas nucleares e exige que o seu stock de urânio altamente enriquecido seja destruído.
Na entrevista à Fox News, o presidente dos EUA agirmou ter recebido garantida de que Teerão não irá adquirir armas nucleares, seja por fabrico ou compra.
"A única garantia de que preciso é que não haverá armas nucleares. Eles concordaram com isso, e foi muito interessante", declarou Trump.
"Inicialmente, disseram: 'Não vamos desenvolver uma arma nuclear'. Eu disse: 'Certo, e se vocês comprassem uma arma nuclear?' Agora, estão a dizer: 'Não vamos desenvolver, e não vamos comprar, de forma alguma, uma arma'", acrescentou.
O líder voltou a afirmar que, se o seu país não tivesse bombardeado instalações-chave do programa nuclear iraniano no verão de 2025, o Irão teria neste momento uma arma nuclear. A questão nuclear é um dos principais pontos quentes entre os Estados Unidos e o Irão nestas negociações para pôr fim à guerra, que começou a 28 de fevereiro com a ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica.
Os Estados Unidos e Israel acusam Teerão de procurar adquirir armas nucleares, o que o Irão nega. Por sua vez, Teerão tem insistido em adiar a discussão sobre a questão nuclear para depois da assinatura do memorando de entendimento atualmente em discussão.
As negociações para um acordo para pôr fim ao conflito arrastam-se há semanas, enquanto se prolonga um cessar-fogo decretado unilateralmente por Trump, que se tem revelado frágil, com vários ataques limitados, de uma e outra parte, em torno do Estreito de Ormuz e do Golfo Pérsico.
c/agências
"Isto está a avançar lentamente, demora muito tempo. Não tenho pressa. Gostaria de dizer que tenho pressa, porque, como sabem... Os preços da gasolina vão baixar significativamente (quando houver acordo), mas, se se tiver pressa, não se consegue um bom acordo", afirmou Trump numa entrevista concedida à sua nora, a apresentadora Lara Trump, na Fox News.
Durante a entrevista, gravada na quinta-feira, Trump não se referiu à "decisão final" que, segundo os meios de comunicação norte-americanos este sábado, tomaria sobre a última oferta iraniana, depois de se reunir com a sua equipa de conselheiros de segurança.
"Aos poucos, mas com segurança, estamos a conseguir, creio eu, o que queremos. E, se não o conseguirmos, acabaremos de outra forma", acrescentou, em linha com afirmações este sábado do secretário da Defesa, Pete Hegseth, que afirmou que o Pentágono está pronto para voltar a atacar o Irão se não houver acordo.
O presidente afirmou que os iranianos são bons negociadores, mas que Washington tem "todas as cartas na mão", porque - segundo ele - "derrotou militarmente" a República Islâmica.
Trump enviou uma proposta mais rigorosa
Donald Trump enviou ao Irão uma nova proposta, mais rigorosa, para um acordo nuclear que vise o fim da guerra, poucos dias depois de um acordo parecer estar perto de ser concluído, avançaram no sábado os meios de comunicação norte-americanos.
Segundo o New York Times, citando fontes familiarizadas com as negociações, o presidente norte-americano endureceu alguns dos termos da proposta que estava em discussão e enviou este novo plano para Teerão.
O jornal norte-americano não especificou as alterações feitas pelo presidente, mas de acordo com o site Axios, Trump queria reforçar a posição de Washington em várias questões que considera importantes, incluindo o destino do material nuclear iraniano – um dos principais pontos de discórdia nas negociações entre Washington e Teerão para pôr fim à guerra.
Trump tem afirmado repetidamente que Teerão não tem permissão para adquirir armas nucleares e exige que o seu stock de urânio altamente enriquecido seja destruído.
Na entrevista à Fox News, o presidente dos EUA agirmou ter recebido garantida de que Teerão não irá adquirir armas nucleares, seja por fabrico ou compra.
"A única garantia de que preciso é que não haverá armas nucleares. Eles concordaram com isso, e foi muito interessante", declarou Trump.
"Inicialmente, disseram: 'Não vamos desenvolver uma arma nuclear'. Eu disse: 'Certo, e se vocês comprassem uma arma nuclear?' Agora, estão a dizer: 'Não vamos desenvolver, e não vamos comprar, de forma alguma, uma arma'", acrescentou.
O líder voltou a afirmar que, se o seu país não tivesse bombardeado instalações-chave do programa nuclear iraniano no verão de 2025, o Irão teria neste momento uma arma nuclear. A questão nuclear é um dos principais pontos quentes entre os Estados Unidos e o Irão nestas negociações para pôr fim à guerra, que começou a 28 de fevereiro com a ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica.
Os Estados Unidos e Israel acusam Teerão de procurar adquirir armas nucleares, o que o Irão nega. Por sua vez, Teerão tem insistido em adiar a discussão sobre a questão nuclear para depois da assinatura do memorando de entendimento atualmente em discussão.
As negociações para um acordo para pôr fim ao conflito arrastam-se há semanas, enquanto se prolonga um cessar-fogo decretado unilateralmente por Trump, que se tem revelado frágil, com vários ataques limitados, de uma e outra parte, em torno do Estreito de Ormuz e do Golfo Pérsico.
c/agências