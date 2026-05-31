Trump reitera que não tem pressa para chegar a um acordo de paz com o Irão

Trump enviou uma proposta mais rigorosa

A questão nuclear é um dos principais pontos quentes entre os Estados Unidos e o Irão nestas negociações para pôr fim à guerra, que começou a 28 de fevereiro com a ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica.



c/agências

"Isto está a avançar lentamente, demora muito tempo. Não tenho pressa. Gostaria de dizer que tenho pressa, porque, como sabem... Os preços da gasolina vão baixar significativamente (quando houver acordo), mas, se se tiver pressa, não se consegue um bom acordo", afirmou Trump numa entrevista concedida à sua nora, a apresentadora Lara Trump, na Fox News.Durante a entrevista, gravada na quinta-feira, Trump não se referiu à "decisão final" que, segundo os meios de comunicação norte-americanos este sábado, tomaria sobre a última oferta iraniana, depois de se reunir com a sua equipa de conselheiros de segurança.O presidente afirmou que os iranianos são bons negociadores, mas que Washington tem "todas as cartas na mão", porque - segundo ele - "derrotou militarmente" a República Islâmica.Segundo o, citando fontes familiarizadas com as negociações, o presidente norte-americano endureceu alguns dos termos da proposta que estava em discussão e enviou este novo plano para Teerão.O jornal norte-americano não especificou as alterações feitas pelo presidente, mas de acordo com o site Axios,Trump tem afirmado repetidamente que Teerão não tem permissão para adquirir armas nucleares e exige que o seu stock de urânio altamente enriquecido seja destruído.Na entrevista à Fox News, o presidente dos EUA agirmou ter recebido garantida de que Teerão não irá adquirir armas nucleares, seja por fabrico ou compra."Inicialmente, disseram: 'Não vamos desenvolver uma arma nuclear'. Eu disse: 'Certo, e se vocês comprassem uma arma nuclear?' Agora, estão a dizer: 'Não vamos desenvolver, e não vamos comprar, de forma alguma, uma arma'", acrescentou.Os Estados Unidos e Israel acusam Teerão de procurar adquirir armas nucleares, o que o Irão nega. Por sua vez, Teerão tem insistido em adiar a discussão sobre a questão nuclear para depois da assinatura do memorando de entendimento atualmente em discussão.As negociações para um acordo para pôr fim ao conflito arrastam-se há semanas, enquanto se prolonga um cessar-fogo decretado unilateralmente por Trump, que se tem revelado frágil, com vários ataques limitados, de uma e outra parte, em torno do Estreito de Ormuz e do Golfo Pérsico.