Trump repete ameaça. "Inferno instala-se" em Gaza se não forem libertados todos os reféns

, declarou o presidente norte-americano, na segunda-feira, aos jornalistas na Casa Branca.Trump deixou ainda claro que têm de ser libertados “todos os reféns” e não um ou dois de cada vez., advertiu.O ultimato de Trump pode pôr fim ao acordo de cessar-fogo em vigor, entre Israel e o Hamas, e que determina um cronograma rigoroso para a libertação dos reféns israelitas em troca de centenas de prisioneiros palestinianos. Nas mesmas declarações, na Sala Oval, o chefe de Estado norte-americano confirmou não ter comunicado estas intenções a Benjamin Netanyahu e, questionado sobre que medidas estava a avisar que ia tomar, limitou-se a dizer:Estas declarações de Trump, segundo o Hamas, são "inúteis e só complicam a situação”., disse Sami Abou Zouhri, um líder do movimento islamista palestiniano, esta terça-feira.

Países árabes rejeitam plano de Trump para Gaza

O presidente norte-americano disse ainda que estava a considerar cortar a ajuda ao Egito e à Jordânia se estes não acolherem os palestinianos de Gaza, como prevê o plano que tem para o enclave - possibilidade de receção que já foi recusada firmemente por ambos os países., garantiu Donald Trump, em declarações na Sala Oval.O ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito afirmou ao chefe da diplomacia dos Estados Unidos que os países árabes rejeitam o plano de Donald Trump para expulsar os palestinianos da Faixa de Gaza.O ministro dos Negócios Estrangeiros transmitiu ainda ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio "o total apoio dos mundos árabe e islâmico, bem como da comunidade internacional" à presença de palestinianos em Gaza., de acordo com a declaração divulgada depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio se ter reunido com o seu homólogo norte-americano, em Washington.Na segunda-feira, o braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam, anunciou que a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos não será realizada no próximo sábado devido às “violações inimigas” dos termos do acordo de cessar-fogo., declarou o grupo islamita radical em comunicado.Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Ezzedine Al-Qassam, acusou Israel de violar sistematicamente o acordo de cessar-fogo nas últimas três semanas e disse que a libertação de sábado seria adiada por tempo indeterminado.Num comunicado, o grupo disse que “intencionalmente fez esse anúncio cinco dias antes da entrega programada dos prisioneiros, dando aos mediadores tempo suficiente para pressionar [Israel] a cumprir as suas obrigações”.Esta suspensão por parte do Hamas levou de imediato o ministro israelita da Defesa a colocar em prontidão os militares.De acordo com os meios de comunicação social israelitas, o exército suspendeu a licença de todos os soldados da divisão de Gaza. O canal televisivo Al Jazeera refere que aumentou o número de drones a sobrevoar, por esta altura, a cidade de Gaza e outras zonas no norte deste território palestiniano.Israel e o Hamas estão a meio de um cessar-fogo de seis semanas, durante o qual se prevê que o Hamas liberte dezenas de reféns capturados no ataque de 7 de outubro de 2023 em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinianos. Desde a entrada em vigor do acordo, no mês passado, as duas partes procederam a cinco trocas, libertando 21 reféns e mais de 730 prisioneiros.

A próxima troca estava prevista para sábado, com a libertação de três reféns israelitas em troca de centenas de prisioneiros palestinianos.





c/ agências