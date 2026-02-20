Mundo
Trump responde com tarifa mundial de 10 por cento
Donald Trump reage à decisão do Supremo Tribunal dos EUA, que anulou esta sexta-feira as chamadas "tarifas recíprocas" aplicadas em abril de 2025, anunciando uma tarifa mundial de 10 por cento e acusando os juízes de estarem a ser influenciados por "interesses estrangeiros".
Numa decisão maioritária de seis votos a favor e três contra, os magistrados concluíram que a medida acionada em 2025 extravasa os poderes constitucionais do Presidente americano.