Trump responde com tarifa mundial de 10 por cento

Donald Trump reage à decisão do Supremo Tribunal dos EUA, que anulou esta sexta-feira as chamadas "tarifas recíprocas" aplicadas em abril de 2025, anunciando uma tarifa mundial de 10 por cento e acusando os juízes de estarem a ser influenciados por "interesses estrangeiros".