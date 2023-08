Trump responde em tribunal por quatro crimes

Trump recebeu uma intimação para se apresentar perante a magistrada Moxila Upadhyaya às 21h00 de Lisboa no tribunal federal do distrito de Colúmbia, onde se situa a capital federal dos Estados Unidos.No âmbito deste caso, Trump foi acusado na terça-feira de quatro crimes por alegada tentativa de alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020 (que resultaram na sua derrota contra o candidato democrata e atual presidente, Joe Biden), que culminou no assalto ao Capitólio: conspiração para defraudar os Estados Unidos; conspiração para obstruir um procedimento oficial; obstrução e tentativa de obstrução de um procedimento oficial; e conspiração contra direitos civis.Tal como nos outros dois processos criminais que enfrenta, não se espera que Trump seja detido e, como fez anteriormente, é possível que se declare inocente das acusações, uma vez que considera os processos contra ele abertos “uma caça às bruxas”.Na audiência de hoje, a juíza ouvirá os argumentos dos procuradores do Ministério Público e da defesa e poderá em seguida estipular as condições para Trump permanecer em liberdade.