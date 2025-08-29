Trump retira proteção policial à ex-vice-presidente dos EUA Kamala Harris
O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, retirou a proteção policial de que gozava Kamala Harris enquanto ex-vice-presidente do país, indicaram hoje a Casa Branca e a comitiva da ex-candidata presidencial democrata.
"A vice-presidente agradece aos serviços secretos pelo profissionalismo, dedicação e compromisso inabalável com a segurança", disse a equipa de Harris à agência de notícias francesa AFP, que também confirmou a informação junto da presidência norte-americana.
Desde que regressou ao poder, em janeiro, Trump retirou aos antigos membros seniores da administração democrata de Joe Biden a proteção habitualmente concedida pelos serviços secretos para cortar despesas.