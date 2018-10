Trump ridiculariza testemunho de alegada vítima de Kavanaugh

RTP03 Out, 2018, 11:26 | Mundo

Durante o discurso de terça-feira no Mississippi o alvo do Presidente dos Estados Unidos foi o testemunho da primeira mulher a acusar Brett Kavanaugh de agressão sexual. Entre aplausos dos apoiantes, Trump repetiu em tom jocoso algumas das afirmações de Christine Blasey Ford perante o Senado.



“Como chegou a casa? Não me lembro. Como chegou lá? Não me lembro. Onde fica o sítio? Não me lembro”, encenou Trump, ao repetir as perguntas e respostas da audiência que decorreu na semana passada.



Trump começou mesmo por abordar a multiplicação de denúncias de assédio ou violação sexual nos Estados Unidos. O Presidente norte-americano disse que este tipo de acusações "não deveria acontecer" a nomes como o do homem indicado pela Casa Branca para o Supremo Tribunal.





“Eles destroem pessoas”, atirou o Presidente norte-americano, ao falar sobre quem fez as acusações. “São pessoas terríveis”.

"Pessoa de elevada qualidade"





Esta não é a primeira vez que Donald Trump apoia o juiz nomeado para o Supremo Tribunal, face às acusações, e critica as declarações de Ford. Dias antes da audiência de Kavanaugh e Ford, Trump expressou através da rede social Twitter a sua suspeita em relação à primeira acusadora.



“Como ele é uma pessoa de elevada qualidade, espero que isto acabe muito bem para o juiz”, dizia na semana passada o 45.º Presidente dos Estados Unidos.



O juiz Brett Kavanaugh enfrenta três acusações de conduta sexual imprópria, que deixaram pendente a sua ascensão ao coletivo do Supremo.