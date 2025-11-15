Trump rompe com figura do movimento MAGA devido a caso Epstein

"Retiro o meu apoio à `congressista` Marjorie Taylor Greene", escreveu Donald Trump na rede social Truth Social, acrescentando sobre a representante da Geórgia (sudeste): "Maggie `a Louca` só RECLAMA, RECLAMA, RECLAMA".

Esta é a primeira rutura significativa no campo MAGA desde o início do segundo mandato de Trump, que até agora tem sido marcado, ao contrário do primeiro, por uma disciplina muito forte em torno do Presidente norte-americano.

Marjorie Taylor Greene criticou publicamente a política económica de Donald Trump, acusando-o de não se concentrar na questão do poder de compra.

Greene condenou, além disso, a gestão do caso Jeffrey Epstein, a poucos dias de uma votação na Câmara dos Representantes com o objetivo de obrigar a Administração Trump a publicar os arquivos relativos ao criminoso sexual.

"[Donald Trump] ataca-me com força para dar o exemplo e assustar os outros republicanos antes da votação da próxima semana", reagiu Marjorie Taylor Greene na rede social X.

"Surpreendente ver o quanto ele luta" para impedir a publicação, acrescentou.

Na mensagem na Truth Social, o dirigente norte-americano disse estar pronto para apoiar outro candidato ou candidata de direita que desafie Marjorie Taylor Greene nas primárias.

A ameaça surge a cerca de um ano das eleições legislativas de meio de mandato, nas quais todos os assentos da Câmara dos Representantes, incluindo o da eleita da Geórgia, estão em jogo.

O Partido Republicano sofreu pesados reveses nas recentes eleições locais, levantando-se vozes internas para que a formação política se concentre mais no custo de vida, a principal preocupação das famílias.

Além disso, o caso Epstein está a causar grande agitação no campo MAGA, que o acompanha de perto. Donald Trump, que teve ligações ao ex-financeiro, prometeu revelações durante a campanha, mas tem feito tudo o que pode desde que voltou à Casa Branca para encerrar o caso, segundo escreveu a agência de notícias France-Presse (AFP).

O Presidente norte-americano garantiu na sexta-feira que "não sabia nada" sobre as ações de Jeffrey Epstein, que se suicidou na prisão antes do julgamento por exploração sexual.

O caso foi reaberto esta semana com a publicação de e-mails de Jeffrey Epstein, e a imprensa norte-americana garante que muitos republicanos votarão na próxima semana a favor da publicação dos documentos do Ministério da Justiça.