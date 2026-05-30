Trump só assinará acordo se as suas linhas vermelhas forem cumpridas

"A reunião na Sala de Situação terminou e durou cerca de duas horas. O presidente Trump só assinará um acordo se for bom para os Estados Unidos e se as suas linhas vermelhas forem cumpridas. O Irão não pode ter uma arma nuclear", frisou a fonte presidencial num comunicado enviado à agência France-Presse (AFP).

Antes, o Irão já tinha afirmado ainda não ter chegado a um acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra, na sequência de declarações do Presidente norte-americano a anunciar uma decisão iminente.

"As negociações continuam, mas ainda não foi concluído qualquer acordo definitivo", comentou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baghaei, citado pelos meios de comunicação de social estatais.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha anunciado anteriormente que se preparava para tomar uma "decisão final" sobre um possível acordo, mas fontes iranianas desmentiram à agência de notícias Fars aquelas afirmações em dois pontos centrais: a reabertura do estreito de Ormuz e o programa nuclear iraniano.

A diplomacia iraniana garantiu também que a questão nuclear não constava do memorando de entendimento atualmente em discussão com os Estados Unidos.

"Nesta fase, a nossa prioridade é pôr fim à guerra, e não há negociações sobre a questão nuclear", adiantou Baghaei.

Trump, no momento em que anunciou que ia tomar uma decisão sobre um acordo sugeriu que o Irão tinha aceitado destruir o `stock` de urânio enriquecido.

Momentos antes, de acordo com fontes citadas pela agência de notícias iraniana Fars, algumas das exigências referidas por Trump não constam da proposta de acordo atualmente em discussão entre as partes.

"Trump afirmou que o Irão estava obrigado a abrir o estreito de Ormuz sem cobrança de portagens, no entanto tal cláusula não consta do texto do acordo", disseram as fontes, acrescentando que a destruição do material nuclear iraniano também não faz parte do documento negociado.

As declarações surgiram depois de Trump ter afirmado, na sua rede social, que se preparava para tomar uma "decisão final" sobre um eventual acordo com o Irão.

Na publicação, o Presidente norte-americano defendeu que o estreito de Ormuz deve ser reaberto imediatamente à navegação internacional e exigiu que o urânio enriquecido iraniano fosse destruído.