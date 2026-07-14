Trump substitui taxa de 20% em Ormuz por acordos comerciais com países do Golfo

"Com base em conversas altamente produtivas com a liderança do Médio Oriente, decidi substituir a Taxa de Reembolso de 20 por cento dos Estados Unidos por Acordos Comerciais e de Investimento que os diversos países do Golfo farão com os Estados Unidos", revelou Trump na sua conta na rede Truth Social. Trump não mencionou quaisquer compromissos por parte dos estados do Golfo, para além de referir que serão "MASSIVOS" e "extraordinariamente bons para eles e para o seu futuro".



Pouco depois de Trump ter feito a proposta de taxa de 20 por cento na segunda-feira, a agência de navegação da ONU disse que se opunha às taxas para navios que transitam por vias navegáveis ​​marítimas, mas acrescentou que aguardaria mais detalhes sobre o planos de Trump.

Na mesma publicação na Truth Social, o presidente norte-americano revelou ainda que o bloqueio imposto ao Estreito de Ormuz irá circunscrever-se apenas aos portos do Irão.

"O Estreito de Ormuz está aberto a todo o tráfego marítimo, exceto ao Irão — e isso deve-se à sua liderança mentirosa, violenta e maliciosa, que os está a conduzir para o caminho da DESTRUIÇÃO TOTAL", escreveu. "Teremos um BLOQUEIO TOTAL, mas apenas para os navios que chegam e partem de portos iranianos, ou que transportam qualquer coisa relacionada com a carga iraniana", acrescentou.

Donald Trump voltou a dizer que os EUA estão a vencer o conflito com o Irão e que os dias do regime de Teerão chegaram ao fim. "A América está a GANHAR novamente, a vencer como nunca antes. Os dias em que o Irão matou centenas de milhares de pessoas, incluindo 52.000 manifestantes, ACABARAM", defendeu.



















A mensagem completa de Trump na Truth Social, esta terça-feira:





"O petróleo está a fluir como nunca, graças ao extraordinário poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. Uma saudação especial ao Secretário da Guerra, Pete Hegseth, ao Chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, e ao Comandante do Comando Central dos Estados Unidos, Almirante Brad Cooper.





Graças a eles e a todos os membros das Forças Armadas mais poderosas do mundo, de longe, o Estreito de Ormuz está aberto a todo o tráfego marítimo, exceto ao Irão — e isso deve-se à sua liderança mentirosa, violenta e maliciosa, que os está a conduzir para o caminho da DESTRUIÇÃO TOTAL.





Portanto, teremos um BLOQUEIO TOTAL, mas apenas para os navios que chegam e partem de portos iranianos, ou que transportam qualquer coisa relacionada com a carga iraniana.





Com base em conversações altamente produtivas com a liderança do Médio Oriente, decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos comerciais e de investimento que os diversos Estados do Golfo farão com os Estados Unidos.





Estes investimentos serão MASSIVOS, mas, ao mesmo tempo, extraordinariamente bons para eles e para o seu futuro.





Como todos sabem, temos o maior investimento em dólares nos Estados Unidos de qualquer país na história, mas estes novos investimentos tornarão este número ainda maior, e veremos fábricas, centrais eléctricas e equipamentos a chegar aos Estados Unidos em níveis históricos, o que criará milhões de empregos americanos bem remunerados!





A América está a GANHAR novamente, a vencer como nunca antes. Os dias em que o Irão matou centenas de milhares de pessoas, incluindo 52.000 manifestantes, ACABARAM e, mais importante, O IRÃO NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!





Obrigado pela sua atenção a este assunto. Presidente DONALD J. TRUMP"