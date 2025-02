Trump suspende lei que proíbe empresas dos EUA de subornar governos estrangeiros

A decisão, promulgada na segunda-feira, congela também os processos criminais contra os norte-americanos acusados de violar a lei, que está em vigor desde 1977.

O republicano defendeu a decisão, dizendo que traria "muito mais negócios para os EUA", disse aos jornalistas no Salão Oval da Presidência dos Estados Unidos.

O presidente planeia também instruir a procuradora-geral Pam Bondi a rever as ações atuais e passadas relacionadas com esta lei, enquanto prepara novas diretrizes para a sua implementação, de acordo com um documento citado pelos meios de comunicação social dos EUA.

No documento, o governo defende que a segurança nacional dos Estados Unidos depende do país e das empresas norte-americanas obterem "vantagens comerciais estratégicas em todo o mundo".

Trump está a "impedir a aplicação excessiva e imprevisível que torna as empresas norte-americanas menos competitivas", informou a Presidência.

A Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro (FCPA, na sigla em inglês) proíbe geralmente pagamentos ligados à corrupção de autoridades estrangeiras em troca da obtenção ou manutenção de negócios.