Trump teve "excelente conversa" com Zelensky para "alinhar Rússia e Ucrânia"

“Estamos muito bem encaminhados e vou pedir ao secretário de Estado Marco Rubio e ao conselheiro de Segurança Nacional Michael Waltz que deem uma descrição exata dos pontos discutidos. Essa declaração será divulgada em breve”, acrescentou.









Pouco antes da publicação de Trump, o porta-voz de Volodymyr Zelensky confirmou que o presidente da Ucrânia estava “a ter uma conversa telefónica com o presidente dos EUA, Donald Trump”.



A chamada realizou-se depois de Moscovo e Kiev terem concordado em realizar uma troca de 175 prisioneiros de guerra de cada lado. Essa troca, que já se realizou, contemplou ainda 22 prisioneiros ucranianos "gravemente feridos".



Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos falou com o homólogo russo ao telefone cerca de duas horas, tendo Putin aceitado suspender os ataques a infraestruturas energéticas ucranianas durante 30 dias.



O presidente Zelensky vincou que pretendia discutir os "próximos passos" com Trump, pedindo em particular que "os Estados Unidos sejam a principal entidade controladora" do cessar-fogo.



Volodymyr Zelensky garantiu ainda que a Ucrânia respeitaria o cessar-fogo parcial sobre as infraestruturas energéticas se Moscovo fizesse o mesmo. "Se os russos não atingirem as nossas instalações, nós certamente não atingiremos as deles", declarou.





“Acabo de concluir uma excelente conversa telefónica com o presidente Zelensky, da Ucrânia. Durou cerca de uma hora.”, anunciou Trump na rede Truth Social.