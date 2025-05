Trump vai falar com Putin e Zelensky na próxima segunda-feira

Foto: EPA

Donald Trump diz que conversa com os Presidentes da Rússia e Ucrânia será por telefone, e às 10 da manhã, hora local.



O chefe de Estado norte-americano diz que pretende, com este encontro, terminar, e passo a citar, com o "banho de sangue" que está a matar soldados russos e ucranianos.



Donald Trump revela que primeiro vai falar com Valdimir Putin e depois com Volodymyr Zelensky e em seguida com membros da NATO.



O anúncio surge depois da tentativa falhada, esta semana, de negociações entre a Rússia e a Ucrânia.