Trump vai receber cimeira do G20 de 2026 numa das suas propriedades na Florida

"Não ganharemos dinheiro nenhum com isto", garantiu o Presidente dos EUA, ao anunciar a cimeira no complexo hoteleiro e de golfe Doral, em Miami, Florida.

Donald Trump confirmou também que não vai comparecer na cimeira marcada para novembro na África do Sul, país que acusa de perseguir pessoas brancas.

O chefe de Estado norte-americano especificou que o seu vice-presidente, J.D. Vance, representará os Estados Unidos neste encontro de chefes de Estado e de Governo dos países mais desenvolvidos do mundo.

Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump quis acolher uma cimeira do G7 no mesmo local, mas desistiu no meio de uma onda de acusações de corrupção.

"Será realmente magnífico", garantiu o bilionário de 79 anos aos jornalistas no Sala Oval, referindo que o imóvel fica perto do aeroporto e assegurando que "cada país terá o seu próprio edifício".

Donald Trump disse ainda que gostaria que o Presidente russo, Vladimir Putin, e o Presidente chinês, Xi Jinping, participassem no encontro do próximo ano.

Na quinta-feira, a África do Sul pediu à China o adiamento de exercícios com navios de guerra chineses e russos nas águas sul-africanas a coincidir com a cimeira do G20, perante o convite para a presença de Donald Trump.

O Departamento de Defesa do governo sul-africano disse num comunicado que o pedido à China para adiar os exercícios navais é para garantir que "não afetassem os trabalhos logísticos, de segurança e outros associados à presidência sul-africana do G20".

A África do Sul realiza exercícios navais conjuntos com a China e a Rússia --- seus parceiros no bloco BRICS --- a cada dois anos, e os exercícios programados para o final de novembro faziam parte desse acordo.

A China lidera os exercícios deste ano, que serão realizados em águas sul-africanas, desconhecendo-se para já se Pequim aceitou o pedido para os adiar.

O Presidente da China, Xi Jinping, deve participar da cimeira do G20 ao lado dos líderes da França, Alemanha, Reino Unido e outros.

O Presidente russo, Vladimir Putin, provavelmente não comparecerá devido a um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional relacionado com a guerra na Ucrânia, que a África do Sul, como signatária dos estatutos do tribunal, teria de executar.

A China exibiu o seu poderio militar numa grande parada em Pequim na quarta-feira, marcando o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e Putin participou na parada ao lado de Xi.

Os exercícios navais anteriores da África do Sul com a China e a Rússia aumentaram a tensão diplomática com nações ocidentais, incluindo com os EUA.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, disse, após uma reunião tensa com Trump na Casa Branca em maio, que o Presidente dos EUA participaria da cúpula do G20.

Mas Trump disse em julho que estava a considerar não comparecer, acusando o Governo sul-africano de adotar políticas contra a população branca do país e uma postura antiamericana na política externa.