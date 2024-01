Trump vence no Iowa com 80% dos votos contados

Estes são os resultados divulgados pelo Partido Republicano do Iowa com mais de 88 mil votos contabilizados, o que representa cerca de 80% da contagem, de acordo com a imprensa norte-americana.

Trump lidera a corrida com 44.970 votos (50,8%), enquanto DeSantis tem 18.858 votos (21,3%).

Na terceira posição está a antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora nas Nações Unidas Nikki Haley, com 17.021 votos (19,2%).

Já o empresário Vivek Ramaswamy está em quarto lugar, com 6.768 votos (7,6%).

"O mais importante é que queremos agradecer ao grande povo de Iowa", disse Trump no discurso de vitória, citado pela CNN Internacional.

"Eu realmente acho que agora é hora de todos, do nosso país, se unir", acrescentou. "Queremos unir-nos, seja republicano, democrata, liberal ou conservador", afirmou.

Nos "caucus" do Iowa serão distribuídos 40 delegados: 16 para Trump, quatro para DeSantis, quatro para Haley, segundo os dados recolhidos até ao momento, e os restantes 16 ficarão dependentes do resultado final.

Dois temas principais estiveram na agenda deste "caucus" Republicano: realizar uma votação vinculativa para o candidato presidencial do partido e eleger delegados para estarem nas convenções do condado, que é a próxima etapa no processo de vários níveis de eleição de delegados para participarem na Convenção Nacional Republicana, que decorre em Milwaukee no verão.