Trump volta a retirar EUA do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Foto: Mike Segar - Reuters

O texto suspende, ainda, o apoio à agência para os refugiados palestinianos.



Donald Trump acusa as Nações Unidas de serem ineficazes e mal geridas e diz que várias agências da organização liderada por António Guterres demonstram um profundo preconceito antiamericano.



Esta é a segunda vez que Trump retira os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, até porque isto já tinha acontecido durante o primeiro mandato.



A Casa Branca voltou a integrar o organismo depois de Joe Biden ter assumido o cargo, em janeiro de 2021, mas volta a haver um recuo, agora com Trump novamente no poder.