"Trumpista" Andrej Babis vence legislativas na Chéquia com mais de 35% dos votos

O regresso do ex-ministro, que se declara abertamente "trumpista", pode alinhar Praga com as posições pró-russas do Governo húngaro de Viktor Orbán, embora o seu regresso ao poder dependa de alianças que se preveem complicadas, dado que não conseguiu uma maioria absoluta que lhe permita governar sozinho.



"Sou 'trumpista' porque estou de acordo com o seu programa (de Donald Trump)", afirmou o populista que promete "gerir o Estado como uma empresa" e que ganhou as eleições com 35,8% dos votos, segundo dados oficiais, bastante mais do que lhe davam as sondagens.



No caso de assumir o Governo, tudo indica que a Chéquia irá alterar a orientação pró-ocidental da sua política externa e de defesa, com posições mais críticas em relação à Ucrânia, como as da Eslováquia e da Hungria, notícia a agência espanhola Efe.



O magnata agroindustrial, de 71 anos, adiantou, durante a campanha eleitoral, que não manteria a iniciativa checa de adquirir no mercado internacional grandes quantidades de munições de artilharia para as defesas ucranianas.



Além disso, o líder e fundador da Ação de Cidadãos Descontentes (ANO) é um declarado aliado de Orbán, embora os analistas sublinhem o seu caráter pragmático e oportunista, o que o distancia das posições ideológicas mais duras do primeiro-ministro húngaro.



Sem questionar a adesão do seu país à NATO e à UE, Babis opôs-se à introdução do euro na República Checa.



Em julho de 2024, foi um dos fundadores do grupo Patriotas pela Europa no Parlamento Europeu, ao qual pertencem não só o Fidesz (o partido de Orbán), mas também outras formações nacionalistas como a RN (França), Vox (Espanha) e a FPÖ (Áustria).



Nascido em 1954, em Bratislava (Eslováquia), no seio de uma família bem relacionada com a nomenclatura comunista, Babis pôde viver, estudar e trabalhar no estrangeiro, antes de fundar - depois do regresso da então Checoslováquia à Democracia em 1989 - o Agrofert, hoje o principal conglomerado agroindustrial do país.



Em 2011, quando acumulou uma fortuna de vários milhões de euros, este engenheiro industrial entrou na política com a fundação da ANO, uma iniciativa cívica que alegava lutar contra a corrupção e o antigo establishment político.



Babis foi vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças numa coligação entre o ANO e o Partido Social-Democrata CSSD, entre 2014 e 2017, altura em que o seu partido ganhou as eleições pela primeira vez, com 29%, e o magnata se tornou chefe de Governo (até 2021).



Nos princípios de 2023, foi candidato à presidência da República Checa, mas foi derrotado pelo ex-Chefe do Estado Maior, Petr Pavel, um dos seus principais críticos e que exercerá contrapeso perante o magnata populista, afirma a Efe.



Babis foi durante anos investigado por fraude num caso em que um complexo ligado à Agrofert recebeu dois milhões de euros de fundos europeus destinados apenas a pequenas e médias empresas. Nos próximos meses espera-se uma sentença sobre este caso.



Em 2024, recuperou a plenitude da propriedade da Agrofert, tendo colocado o seu aglomerado nos fundos fiduciários, em 2017, para ser o primeiro-ministro.



Uma auditoria da Comissão Europeia concluiu em 2019 que o magnata influenciou tanto de forma "direta" como "indireta" os fundos fiduciários quando era chefe do Governo.



Nos últimos meses, a Agrofert sofreu uma série de derrotas perante os tribunais checos que confirmaram que Babis continuou a controlar o negócio enquanto foi primeiro-ministro.



O passado do magnata é também rodeado de polémica, uma vez que documentos da polícia política (StB), da antiga Checoslováquia, o identificam como um dos seus colaboradores sob o pseudónimo de "Bures".



Embora tenha sido sempre negado e exigido às instituições que difundiam esta informação, em 2018 um tribunal da Eslováquia determinou que, de acordo com os documentos, a sua condição de colaborador é indiscutível.



O magnata divorciou-se duas vezes e tem quatro filhos, dois com a sua primeira mulher, Beata, e outros dois com a segunda, Monika.