Tsunami no sudeste da Ásia. O que os mais novos guardaram da tragédia

Foto: Rungroj Yongrit - EPA

Foi uma das maiores tragédias da história moderna. Assinalam-se hoje, os 20 anos do tsunami que devastou o sudeste da Ásia. As ondas gigantes, provocadas por um sismo na Indonésia, atingiram várias zonas costeiras junto ao Oceano Pacífico. Perto de trezentas mil pessoas morreram. Duas décadas depois, tudo mudou. Ficam as memórias coletivas do desastre natural. Até para os mais novos, que não testemunharam este tsunami.