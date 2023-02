"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e "The White Lotus" arrasam nos Prémios SAG

As estatuetas arrecadadas esta noite por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" mantiveram a rota imparável de vitória do filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert rumo à cerimónia dos Óscares, à qual chegará com 11 nomeações.

"Apreciamos tanto o vosso apoio a este momento lindo e a este filme", disse a atriz Jamie Lee Curtis, no discurso de aceitação do prémio mais cobiçado da noite, Melhor Elenco em Filme.

A história de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" oscila entre o absurdo e o fantástico, centrando-se numa imigrante chinesa de meia-idade ("Evelyn Wang") que se vê atirada para uma aventura em múltiplos universos e linhas temporais.

"Não sei o que é que eles estavam a pensar quando escreveram este argumento", gracejou o veterano James Hong, que interpreta o papel de Gong Gong, com todo o elenco em apoteose no palco do Fairmont Century Plaza, em Los Angeles.

Este prémio final coroou uma noite de ouro para o elenco do filme, que arrecadou três dos mais importantes prémios de representação: Melhor Atriz Principal para Michelle Yeoh (no papel de Evelyn Wang), Melhor Atriz Secundária para Jamie Lee Curtis (que deu corpo a Deirdre Beaubeirdra) e Melhor Ator Secundário para Ke Huy Quan ("Waymond Wang").

"Penso que se falar o meu coração vai explodir", disse Michelle Yeoh quando recebeu a estatueta de Melhor Atriz Principal, superando pesos-pesados como Cate Blanchett e Viola Davis.

"Estamos aqui porque adoramos o que fazemos e nunca vamos parar de o fazer", prometeu, depois de deixar escapar alguns palavrões e chamar as outras nomeadas de "titãs". "Obrigada por me darem um lugar à mesa. Esta noite mostraram-me que era possível".

Jamie Lee Curtis já tinha subido a palco para receber o prémio de Melhor Atriz Secundária, extática com a vitória aos 64 anos e o reconhecimento dos seus pares. "Adoro atores, adoro representação, adoro o que fazemos. É uma profissão tão linda".

Foi também com emoção que Ke Huy Quan se tornou no primeiro asiático a receber o prémio de Melhor Ator Secundário, fazendo história nesta edição dos SAG Awards.

"Percebi que este momento já não pertence só a mim, também pertence a toda a gente que pediu mudanças", disse. Quan lembrou que se afastou da representação durante décadas porque havia muito poucas oportunidades para atores asiáticos.

"O cenário agora é muito diferente", considerou, incentivando todos os que estão a tentar ser vistos que continuem, "porque um dia o holofote vai encontrar-vos".

Na televisão, "The White Lotus" (criada por Mike White para a HBO) conquistou alguns dos prémios mais importantes. Conseguiu a estatueta de Melhor Elenco em Série Dramática e deu a Jennifer Coolidge o titulo de Melhor Atriz em Série Dramática, mantendo a toada ganhadora da temporada.

"Estou tão grata", disse a atriz. "Podemos dar dinheiro aos amigos, e as pessoas adoram dinheiro, mas a melhor prenda que podemos dar a alguém é mudar a sua perspetiva para melhor", continuou. "Foi isso que Mike White fez por mim".

Os Prémios SAG são considerados fortes indicadores dos vencedores dos Óscares nas categorias de representação, sendo que a votação final dos membros da Academia começa esta quinta-feira, 02 de março.

A 29.ª entrega dos Prémios do Sindicato dos Atores decorreu em Los Angeles, um dia depois da 34.ª cerimónia da Associação de Produtores, que também distinguiu "Tudo Em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo".